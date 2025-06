God of War, Yeni Oyunda Bambaşka Bir Hikayeye Geçiş Yapıyor

Yunan mitolojisindeki her bir tanrının korkulu rüyası olan Kratos, yeni God of War oyununda bambaşka bir evrene adım atmaya hazırlanıyor. Gelen son sızıntılara göre, bugünkü State of Play etkinliğinde yeni bir oyun duyurulacak. Ancak bu oyun, daha çok bir eklenti olarak öne çıkıyor. Yani serinin ana akışına direkt olarak etki etmeyecek.

Yeni oyun veya genişleme, God of War serisinin kökenini oluşturan Yunan mitolojisi üçlemesine dayanacak. İşte tüm detaylar...

God of War Yeni Oyun Ama Daha Küçük Çaplı

Orijinal God of War üçlemesinden doğma yeni bir oyun çıkacağı beklentileri hat safhada olsa da, Santa Monica'nın planları başka bir yöne evrildi. Stüdyo, tamamen başka bir konuya odaklanmak veya remaster çıkarmak yerine spin-off hikayeden devam etmek istiyor. Finalde Prince of Persia: The Lost Crown tarzı Metroidvania türü bir oyun görücüye çıkacak.

Sony Santa Monica'nın ana ekibi, şu sıralar bir bilim kurgu projesi üzerinde çalışıyor. God of War spin-off projesi ise yan tarafta devam ettirilecek.

Son detaylar, yapılacak sunumun ardından belli olacak.

Yeni Oyunda Kratos Var Mı?

Daha önceki sızıntılar, Santa Monica'nın yeni God of War oyunu üzerinde çalıştığını belirtmişti. Ancak kulis bilgiler, oyunun ana karakterinin Kratos olmadığını savunuyordu. Söylenene göre, ikonik oyun serisinin ana karakteri görevini Kratos'un oğlu Atreus üstlenecekti.

God of War: Ragnarök'ta hem Kratos hem Atreus arasında geçiş yapılabiliyor oluşu, yeni oyunda odağın Atreus olacağına işaret ediyordu. Şayet oyuna eklenirse, Kratos'un oynanabilir bir yan karakter olacağı gelen söylentiler arasında.