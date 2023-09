GOG'un Sonbahar İndirimindeki Üçüncü Ücretsiz Oyun Belli Oldu! 

GOG'un sonbahar indirimi başladı. 11 Eylül'e kadar sürecek indirimde dört oyun dağıtılacak. Bu oyunlar arasında üçüncü olan Ghost Master, çok kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Strateji ve macera oyununa ücretsiz sahip olmak isteyen oyuncular, kütüphanelerine yeni bir oyun eklemek için elini çabuk tutmalı.

7 Eylül'e Kadar Ücretsiz!

Ghost Master, 7 Eylül'e kadar GOG'un resmi internet sayfasından ücretsiz temin edilebilecek. Yalnızca birkaç gün içinde oyun eski ücretine geri dönecek.

Sick Puppies tarafından geliştirilen Ghost Master, ilk olarak 2003 yılında yayınlandı. Ghost Ship ve Hellraiser gibi korku filmlerinden esinlenerek yaratılan oyunda, oyuncuların belli bir amacı var; ölümlüleri korkutarak şehirden kovmak.

Oyuncuların hayalet olarak rol aldığı Ghost Master'ın şu an Epic Games Store'daki fiyatı 8 lira. Steam'de ise fiyat politikaları sebebiyle satın alınamıyor. GOG'un sonbahar indiriminde Ghost Master ile birlikte başka oyunlar da var.

Bildiğiniz üzere GOG sonbahar indirimi kapsamında oyunculara çeşitli fırsatlar sunuyor. İndirimlerin yanı sıra seçtiği bir oyunu ücretsiz olarak kısa bir süreliğine yayınlıyor.

Ghost Master'dan önce indirimde sunulan diğer oyunlar Hero of the Kingdom II ve King’s Bounty: The Legend olmuştu. Bakalım sonbahar indiriminde Ghost Master'den sonra dördüncü ücretsiz oyun ne olacak?

Peki siz Ghost Master'ı kütüphanenize ekleyecek misiniz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşmayı unutmayın.