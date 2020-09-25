Gök Taşı Dünya'yı Iskaladı: Iskalamasa da Olurdu

Açık bir şekilde konuşmak gerekirse pek de iyi bir yıl geçirmiyoruz ve tehlikeler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Nitekim NASA tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 SW isimli gök taşı, gezegenimizi neredeyse sıyırarak geçti. Öte taraftan yine açıklamalar doğrultusunda sıyırmasaydı da bir sorun yoktu.

Gök Taşı Tehlikesi Var mı?

2020 SW isimli bu nispeten minik gök taşı, gezegenimize 13.000 mil uzaktan geçti. Bunu bir perspektif dahilinde anlamamız gerekirse Dünya'nın Ay'a uzaklığı yaklaşık 240.000 mil civarında. Öyleyse bir kıyaslama yapılırsa 13.000 mil neredeyse sıyırmak sayılabilir.

Öte taraftan iyi haber şu ki bu gök taşı atmosfere girseydi bile yüzeye ulaşmadan parçalanarak yok olacaktı. Yani hiçbir doğrultuda bir risk teşkil etmiyordu.

Öte taraftan bir endişe verici haber de bulunuyor. Söz konusu gök taşı 18 Eylül'de keşfedildi ve bu bir haftalık süreçte onlarca bilim insanı tarafından kesin yörüngesi hesaplanarak incelendi. Yani daha büyük bir gök taşı olsaydı ve yörüngesi gezegenimiz olsaydı onu fark ettikten sonra önlem almak için çok ama çok az zamanımız olacaktı.

Kısa bir bilgilendirme olması adına gök taşları atmosfere girdiklerined yoğun sürtünme kuvveti genellikle onları küçük taş parçaları haline getirir ve yakar. Oldukça nadir durumlarda gök taşları bozulmadan yüzeye kadar inebilir. Peki siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.