Goldman Sachs Yöneticisi Dogecoin'den Milyonlar Kazanıp İstifa Etti

Goldman Sachs yöneticisi Dogecoin'den ne kadar kazandı? Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre, kıdemli Goldman Sachs direktörü Dogecoin'den milyonlarca dolar kazandı. Bu kazanç sonrasında ise görevinden istifa etti.

Londra merkezli yatırım bankası olan Goldman Sachs, ortaya çıkan yeni iddiayla çalkalanıyor. Şirkette kıdemli direktör olduğu belirtilen bir yatırımcı, bu yıl fiyatını yüzde 10.000 artıran kripto para birimi Dogecoin yatırımları sonrasında Goldman Sachs'tan istifa etti.

Goldman Sachs Yükselen Piyasa Satışları Başkanı Aziz McMahon, şaka amaçlı geliştirilen dijital para biriminin meteorik büyümesinden yararlandı ve şirketteki görevinden ayrıldı.

McMahon'un ilk ayrılışını bildiren efinancialcareers'a göre, nakit parasıyla bir hedge fonu açtığını iddia etti. 14 yıldır bankada çalışan Aziz'in ne kadar para kazandığı ise henüz belli değil.

Goldman Sachs yöneticisi Dogecoin'den ne kadar kazandı?

Dogecoin, kendisini "Dogefather" olarak nitelendiren Tesla CEO'su Elon Musk sayesinde bir hayli ön plana çıktı. Musk, televizyon programı Saturday Night Live'da göründüğünde ve Dogecoin'ni sadece şaka amaçlı olduğunu söylediğinde, Dogecoin'de yüzde 30'luk düşüşe yol açtı.

Daha önce Musk'ın Twitter gönderileri, kripto para birimine olan ilginin başlıca itici gücü olmuştu.

Eski Adobe ve IBM mühendisleri tarafından 2013 yılında oluşturulan Dogecoin, internette popüler olan bir viral fotoğrafı referans alıyor. Kripto para birimi fiyat takipçisi olan CoinDesk'e göre Dogecoin'in piyasa değeri 65,8 milyar dolar seviyesinde ve bu; Ford, Heinz ve Twitter'dan daha büyük olduğu anlamına geliyor.

Yılın başında 0,0054 dolar seviyesinde olan Doge, geçtiğimiz Salı günü ise fiyatını 0,515 dolara kadar çıkarmayı başardı. Piyasa değeri, toplam değeri 1.06 trilyon dolar olan Bitcoin'den çok daha küçük. Ancak madencilik yapılabilecek Dogecoin sayısında herhangi bir sınırlama yok.

Kayıtlar, anonim bir kişi veya kuruluşun dolaşımdaki tüm Dogecoin'in yaklaşık yüzde 28'ini kontrol ettiğini gösteriyor, bu da 2 milyar dolardan fazla bir hisseye eşdeğer. Kripto para biriminin şeffaflığı, sahiplerinin bile cüzdan şifresini açamayacağını gösteriyor.

Ayrıca yatırım bankalarının ve büyük para yöneticilerinin dijital para birimlerine artan ilgisini de gözden kaçırmamak gerekiyor. Örneğin Goldman Sachs, geçen hafta bir Bitcoin ticaret masası kurdu ve 2018'deki "piyasadan uzak durma" kararını tersine çevirdi.