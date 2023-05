Gollum Oyunu Yerden Yere Vuruluyor: Yapımcı Özür Diledi

Shadow of War ve Shadow of Mordor'un ardından bir süredir Yüzüklerin Efendisi evrenine dair hikayeli oyun bekleniyordu. Yakın zamanda duyurulan ve ilginç konseptiyle oyuncuların ilgisini çekmeyi başaran The Lord of the Rings:Gollum, yakın bir zamanda çıkış yaptı. Ancak oyun oldukça kötü değerlendirmeler aldı.

Çıktıktan sonra Metacritic üzerinde hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından oldukça kötü puanlar alan oyun hakkında yapımcı firma açıklamalarda bulundu.

"Etkileyici Olmayan Deneyim İçin Özür Dileriz"

A few words from the " The Lord of the Rings: Gollum™ " team pic.twitter.com/adPamy5EjO — The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 26, 2023

DAEDALIC Entertainment tarafından geliştirilen Gollum oyunu, ünlü yazar J.R.R Tolkien'in efsanevi karakterleri Frodo, Aragorn ve Gandalf gibi isimlere yönelmek yerine hikayede oldukça büyük önem taşıyan Gollum'u odak noktasına alıyor. Alıştığımız hikayeye farklı bir bakış açısı sağlaması nedeniyle serinin hayranları tarafından merakla beklenen The Lord of the Rings: Gollum, birçok kişi için hayal kırıklığı olmaktan öteye gidemedi.

İlk önce eleştirmenler tarafından deneyimlenen oyunun sıkça çöktüğü ve optimizasyon sorunlarına sahip olduğu ifade edildi. Öte yandan görselliğin tanıtım fragmanındakine kıyasla oldukça kötü görünmesi de gözlerden kaçmadı.

Sonuç olarak gelen tepkiler ve kötü inceleme puanları sonrasında Twitter üzerinden bilgilendirme mesajı paylaşan DAEDALIC Entertainment, yaşanan "etkileyici olmayan deneyim" nedeniyle oyunculardan özür diledi ve gerekli düzeltmeler veri toplayarak aksiyon alacaklarını belirtti.

Böylece son yıllarda Jedi Survivor, Redfall, Halo Infinite ve Cyberpunk 2077 gibi optimizasyon sorunlarıyla çıkış yapan oyunlara bir yenisi daha eklendi.