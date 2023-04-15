The Lord of the Rings: Gollum Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
The Lord of the Rings: Gollum sistem gereksinimleri ile gündeme geldi. Paylaşılan gereksinimlere göre video oyununu oynamak için güçlü bir PC gerekecek.
The Lord of the Rings: Gollum sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun minimum ve önerilen gereksinimleri, yüksek RAM ihtiyacıyla dikkat çekiyor. Paylaşılan gereksinimlerine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
The Lord of the Rings: Gollum Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11
- İşlemci: Intel i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: GTX 1080 / RTX 2060
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan
The Lord of the Rings: Gollum oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az Intel i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi gerekecek. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyun ayrıca en az GTX 1080 ya da RTX 2060 ekran kartına ihtiyaç duyacak.
The Lord of the Rings: Gollum Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / 11
- İşlemci: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: RTX 3080
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan
Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az 32 GB RAM gerekecek. 45 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyan oyunu için en az Intel i3-6100 / AMD Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekecek.
The Lord of the Rings: Gollum Ne Zaman Çıkacak?
The Lord of the Rings: Gollum 25 Mayıs tarihinde PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için çıkacak.
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