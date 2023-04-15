The Lord of the Rings: Gollum Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

The Lord of the Rings: Gollum sistem gereksinimleri ile gündeme geldi. Paylaşılan gereksinimlere göre video oyununu oynamak için güçlü bir PC gerekecek.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

The Lord of the Rings: Gollum sistem gereksinimleri açıklandı. Oyunun minimum ve önerilen gereksinimleri, yüksek RAM ihtiyacıyla dikkat çekiyor. Paylaşılan gereksinimlerine dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

The Lord of the Rings: Gollum Minimum Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 / 11
  • İşlemci: Intel i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600
  • RAM: 16 GB
  • Ekran Kartı: GTX 1080 / RTX 2060
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan

The Lord of the Rings: Gollum oyununu düşük ayarlarda oynayabilmek için en az Intel i7-4770 veya AMD Ryzen 5 1600 işlemcisi gerekecek. Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken oyun ayrıca en az GTX 1080 ya da RTX 2060 ekran kartına ihtiyaç duyacak.

The Lord of the Rings: Gollum Önerilen Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10 / 11
  • İşlemci: Intel i3-6100 / AMD Ryzen 5 2600
  • RAM: 32 GB
  • Ekran Kartı: RTX 3080
  • DirectX: Sürüm 12
  • Depolama Alanı: 45 GB kullanılabilir alan

Önerilen sistem gereksinimlerine göre oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için en az 32 GB RAM gerekecek. 45 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyan oyunu için en az Intel i3-6100 / AMD Ryzen 5 2600 işlemcisi gerekecek.

The Lord of the Rings: Gollum Ne Zaman Çıkacak?

The Lord of the Rings: Gollum 25 Mayıs tarihinde PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One ve Xbox Series X/S platformları için çıkacak.

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The Lord of the Rings: Gollum için paylaşılan minimum ve önerilen sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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