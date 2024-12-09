Geleneksel Yöntemler Gölgede Kaldı: Google'ın AI Hava Durumu Aracı İnanılmaz Çalışıyor

Google DeepMind, GenCast adlı yapay zeka tabanlı hava durumu tahmin modelini tanıttı ve bu modelin, geleneksel tahmin sistemlerine karşı üstün performans gösterdiğini açıkladı.

GenCast, özellikle tropikal siklonların rotasını tahmin etmekte başarılı oldu ve mevcut yöntemlere kıyasla 12 saat ek önceden uyarı sağlamayı başararak performansının daha şimdiden takdire şayan olduğunu kanıtladı.

Geleneksel sistemlerle kıyaslandığında bu yapay zeka modeli çok hızlı çalışıyor. Öyle ki 15 günlük bir tahmini yalnızca 8 dakikada tamamlayabiliyor. Buna karşılık, fiziksel modeller (örneğin, ECMWF'nin ENS sistemi) benzer bir tahmin için birkaç saat sürebiliyor.

Meterologlar Temkinli Yaklaşıyor

Florida Üniversitesi’nden meteoroloji profesörü Stephen Mullens, "Fiziği temel almayan AI modelleri, hala tamamen benimsenmiş değil" yorumunda bulunarak meterologların yapay zekaya karşı ihtiyatlı oldukları düşüncesini ortaya atmış oldu.

Endişelenmeleri gereken pek fazla bir şey yok desek yanlış olmaz. GenCast tamamen açık kaynaklı bir yapay zeka aracı olduğundan herkes modeli inceleyebilir ve dahi kullanabilir.

Hassas Tahminlerde Kusursuza Yakın

GenCast bu kadar hızlı çalışmasını, denklemler yerine bizzat yapay zekanın kendine has öğrenme becerisine borçlu. 2019 verileriyle test edilen GenCast, ENS’ye kıyasla %97,2 oranında daha doğru sonuçlar verdi.

Özellikle Typhoon Hagibis gibi aşırı hava olaylarının yolunu tahmin etmede daha hassas sonuçlar sunarak fırtına uyarılarının zamanında yapılmasını sağlamış oldu. Ancak, GenCast’in test edildiği ENS sürümü eski bir versiyondu. Bu da demek oluyor ki ENS şu anda çok daha yüksek bir çözünürlükle çalışıyor.