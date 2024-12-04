Apple CEO'su Tim Cook: Biz AI için Geç Kalmadık, Mirasımız Hayat Kurtarmaktır

Wired dergisi ile bir röportaj gerçekleştiren Apple CEO'su Tim Cook, ilginç açıklamalara değindi. Muhtemelen en çok dikkat çekeni, Apple'ın en büyük mirasının "hayat kurtarmak" olduğuydu. Yapay zeka trendi, Apple Gözlükleri ve genel yatırımlar hakkındaki dedikodulara yanıt veren Tim Cook, AI trendine katılmak için geç kalmadıklarını savundu. İşte röportajın detayları...

"OpenAI Çok da Bizlik Bir Şey Değil"

OpenAI’ye yatırım yapıldığı ve hatta Phil Schiller’ın OpenAI yönetim kuruluna katılacağı iddialarına yanıt veren Cook, iddiaları kesin surette reddettiyse de açık kapı bırakmayı da ihmal etmedi. Sözleri şöyle:

Bu dedikoduların hiçbir doğruluk payı yok. Bu tarz bir yatırım bizim için sıra dışı olurdu. Ama bakmadık mı? Baktık elbet. Ayrıca AI için de geç kalmadık. 2017'deki cihazlarımıza sinir motoru ekledik ve yapay zeka ve makine öğrenimi alanına güçlü bir adım attık.

Apple'ın Hedefleri Çevre Dostu

Cook, yapay zekanın yüksek enerji ihtiyacının Apple’ın çevre dostu hedefleriyle çelişmediğine vurgu yaptı. Şirket, daha fazla veri merkezi kurarak yenilenebilir enerji kullanımını artırıyor:

2015’ten bu yana karbon ayak izimizi yarıya indirirken gelirlerimizi yüzde 50’den fazla artırdı. 2030’da tedarik zincirimizin tamamen karbon nötr olacağına olan inancım tamdır.

Röportaj, Meta ve Snap gibi şirketlerin artırılmış gerçeklik gözlüklerine gönderme yapan sorularla devam etti. Cook, Apple Vision Pro’nun ileride daha kompakt form faktörlere dönüşeceği bilgisini verdi. Ona göre AR (artırılmış gerçeklik) büyük bir devrim. Vision Pro ise şirketin bugüne kadar yaptığı en gelişmiş teknoloji. Tim Cook, bu teknolojinin ayrıca dünyanın en iyisi olduğunu savundu.

Apple’ın En Büyük Mirası: Hayat Kurtarmak

Sağlık alanı, gelecekte Apple'ın en yüksek katkı sağlayacağı alan olacak. Bilindiği üzere Apple Watch ile kalp sağlığından uyku apnesine kadar birçok önemli sağlık probleminin gözlemlenmesinde önemli rol oynuyor ve Tim Cook bu konuda kullanıcılardan yığınla teşekkür mektubu alıyor.

Cook sözlerini şu şekilde noktaladı: