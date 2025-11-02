Bu Fırsat Kaçmaz: Google'dan Kullanıcılara 16 Bin TL'lik Hediye!

Google, yapay zekâ alanındaki payını artırabilmek için dikkat çekici adımlar atmayı sürdürüyor. Şirketin son hamlesi ise Hindistan’daki bir mobil operatörle yapılan iş birliği oldu. Bu kampanya kapsamında Google, belirli kullanıcı gruplarına 18 ay boyunca yaklaşık 400 dolar değerindeki AI Pro hizmetini tamamen ücretsiz olarak sunmaya başladı. İşte detaylar...

Google AI Pro, Jio Kullanıcılarına Ücretsiz

ABD merkezli teknoloji devi Google, Türkiye'deki üniversite öğrencilerine AI Pro'yu 1 yıl boyunca ücretsiz sunmaya başlamıştı. Şimdi ise Hindistan’da faaliyet gösteren en büyük mobil operatörlerden Jio ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Bu anlaşma kapsamında Jio’nun Limitsiz 5G planına abone olan kullanıcılar, 18 ay boyunca hiçbir ek ücret ödemeden Google AI Pro hizmetinden yararlanabilecek. Şimdilik yalnızca 18 ile 25 yaş arasındaki kullanıcıları kapsayan bu kampanyaya operatörün mobil uygulaması üzerinden katılım sağlayabilmek mümkün.

Google AI Pro, tek bir hizmetten ziyade kapsamlı bir yapay zekâ aboneliği olarak öne çıkıyor. Bu abonelikten yararlanan kullanıcılar, Google’ın en gelişmiş yapay zekâ modeli Gemini 2.5 Pro’ya erişim imkânı elde ediyor. Bunun yanı sıra Nano Banana ve Veo 3.1 gibi gelişmiş görsel ve video oluşturma araçlarında daha yüksek kullanım sınırları sunuluyor.

Pakete ayrıca yapay zekâ destekli not alma ve araştırma uygulaması NotebookLM ile Google uygulamaları genelinde kullanılabilen 2 TB bulut depolama alanı da dahil. Tüm bu avantajların toplam değeri yaklaşık 396 dolar olarak hesaplanıyor.

Google AI Pro Avantajları

Gemini 2.5 Pro modeline ve 2.5 Pro’daki Deep Research özelliğine daha fazla erişim.

Flow 5 ve Veo 3.14 ile sinematik sahneler ve hikâyeler oluşturmak için yapay zekâ film yapım aracına daha kapsamlı erişim.

Whisk ve Veo 34 ile görselden video oluşturma özelliğine daha kapsamlı erişim.

Flow ve Whisk için aylık 1.000 yapay zekâ kredisi

NotebookLM’de 5 kat daha fazla Sesli Özet ve not defteri ile ek özelliklere erişim.

Google Arama’da Gemini 2.5 Pro modeline ve Yapay Zekâ Modu’nda Deep Search’e erişim.

Jules kodlama aracına daha yüksek kullanım sınırı.

Gemini Code Assist ve Gemini CLI araçlarında daha yüksek günlük istek sınırı.

Gmail, Dokümanlar ve diğer Google uygulamalarında Gemini’a doğrudan erişim.

Fotoğraflar, Drive ve Gmail için toplam 2 TB depolama alanı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.