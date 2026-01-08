iPhone'ların Sevilen Özelliği Daha Fazla Android Telefona Geliyor

AirDrop, artık sadece iPhone'lara özel değil. Bir süre önce Apple ürünlerindekine benzer şekilde çalışan AirDrop benzeri bir özell geliştirmeyi başaran Google, şimdi bu özelliği daha fazla kullanıcı için yayınladı. Çok yakında tüm telefonlarda karşımıza çıkması beklenen bu özellik sayesinde iOS ve Android arasındaki dosya paylaşım krizi bitecek.

Google'ın AirDrop Benzeri Özelliği Daha Fazla Android Telefona Geliyor

AirDrop, kuşkusuz iPhone kullanıcılarının en favori özelliklerden biri. Fotoğraf, video ve belgelerin diğer cihazlarla kalite kaybı olmadan paylaşılmasını sağlayan bu özellik, uzun yıllardır yalnızca Apple ürünlerine özeldi.

Ancak Google, bir süre önce bunu değiştirmenin bir yolunu buldu ve AirDrop benzeri bir özellik Pixel modelleri aracılığı ile Android'e geldi. iPhone'larla da uyumlu çalışan özellik, kullanıcılar tarafından oldukça sevildi.

Şimdi ise Google bu özelliği daha fazla Android modele sunmak için harekte geçti. Şu anda sadece Pixel 10 serisine özel olan özellik, çok yakında Pixel 9 modellerine de gelecek. Desteklenen modeller ise Pixel 9 Pro Fold. Pixel 9 Pro. Pixel 9 Pro XL ve Pixel 9 ile sınırlı.

Ancak endişe etmeyin çünkü bu özelliği kullanmak için gidip Google Pixel modellerinden birini almanıza gerek yok. İddialara Google'ın AirDrop benzeir özelliğini Android 17 ile birlikte tüm telefonlara açacağı yönünde.

Yani Android 17 güncellemesi alacak Galaxy S25 gibi günce bir telefonunuz varsa muhtemelen çok yakında siz de bu özelliği kullanabileceksiniz. Android kullanıcılarının uzun zamandır AirDrop gibi çalışan bir özellik istediği sır değil.

Hatta Huawei gibi şirketlerin bu doğrultuda başarılı çalışmaları da var. Ancak Google'ın özelliğinin en büyük olayı çarpraz platform desteği. Elbette ki bu gelişme durduk yere olmadı. Avrupa Birliği tarafından yapılan baskılar, Apple'ı politikalarında değişiklik yapmaya itti.

iOS 26 ile birlikte kendi geliştirdiği "Apple Wireless Direct Link" yerine "Wi-Fi Aware" standardını kullanmaya zorlanan şirket, bu sayede AirDrop'un kapılarını Android'e açmış oldu.