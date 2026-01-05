Apple'ın En Sevilen Ürünleri: 6 Yıllık iPhone İlk Üçe Girdi

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 17 Pro Max, listenin dokuzuncu sırasında yer alırken altı yıl önce piyasaya sürülen iPhone 12 Mini'nin ilk üçte yer aldı. Listede ayrıca iPhone SE 2'den iPhone 8 Plus'a kadar birçok cihaz bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde en güçlü Android telefonlar, en iyi orta segment telefonlar ve en güçlü tabletler açıklanmıştı. Şimdi ise Apple'ın en çok sevilen ürünleri duyuruldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. 2020 yılının eylül ayında tanıtılan iPad Air 4, yüzde 96,88 kullanıcı memnuniyeti oranı ile zirvede yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Tablet gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alıyor.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları (Aralık 2025)

iPad Air 4 (%96,88) iPad Pro 11 inç (%96,33) iPhone 12 Mini (%95,73) iPhone SE 2 (%95,02) iPad Pro 3 11 inç (%94,89) iPad Pro 4 12,9 inç (%94,64) iPad Air 5 (%93,79) iPad Pro 3 12,9 inç (%93,64) iPhone 17 Pro Max (%93,6) iPhone 8 (%93,56)

iPad Pro 11 (2024), AnTuTu tarafından paylaşılan listenin ikinci sırasında konumlandı. Gücünü Apple M4 işlşemcisinden alan tablet, yüzde 96,33 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip. 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan cihaz, OLED ekran üzerinde 1668 x 2420 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan iPhone 12 Mini, yüzde 95,73 kullanıcı memnuniyeti oranı ile üçüncü sırada yer aldı. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda ayrıca 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi mevcut.

Dördüncü sırada yüzde 95,02 kullanıcı memnuniyeti ile iPhone SE 2, beşinci sırada yüzde 94,89 kullanıcı memnuniyeti ile iPad Pro 3 11 inç yer aldı. Bu bu modelleri iPad Pro 4 12,9 inç takip etti. Yedinci sırada iPad Air 5, sekizinci sırada iPad Pro 3 12,9 inç, dokuzuncu sırada iPhone 17 Pro Max, son sırada ise iPhone 8 konumlandı.