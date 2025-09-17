Google, Apple'a Özendi! 300 TL'ye İp Satmaya Başladı

Akıllı telefon aksesuarları artık sadece pratiklik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şıklık için de tercih ediliyor. Teknoloji devleri de bu alandaki rekabeti hız kesmeden sürdürüyor. Apple’ın iPhone 17 serisi ile tanıttığı yeni kayışın ardından Google, Pixel sahiplerine yönelik benzer bir aksesuarı piyasaya sürdü. Apple’ın ürününe kıyasla çok daha uygun fiyatlı olan bu seçenek, kısa sürede ilgi odağı oldu. İşte ayrıntılar...

Google’dan Pixel Telefonlar İçin Halat Bileklik

Google, Pixel telefon kullanıcıları için yeni bir halat bileklik aksesuarı duyurdu. Telefon ile kılıf arasına yerleştirilen küçük plakaya takılan bu bileklik, polyester kordondan ve karabinadan oluşuyor. Kullanıcı bilekliğini takarak telefonunu güvenle taşıyabiliyor ve elden kayıp düşme riskini en aza indiriyor.

Ürün her ne kadar Pixel serisi için geliştirilmiş olsa da halat bileklik aslında birçok akıllı telefonla uyumlu kullanılabiliyor. Ancak Google’ın resmi açıklamasına göre Pixel Fold modelleriyle kullanılamıyor. Aksesuarın üzerinde Google logosu yer alıyor fakat tasarım, Apple’ın iPhone 17 ile tanıttığı 59 dolarlık çapraz askılı kayış kadar dikkat çekici değil. Daha çok sade ve uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Google'ın halat bilekliği üç farklı renk seçeneğiyle tanıtıldı. Bu seçenekler mor/mavi, siyah/gri ve yeşil/sarı şeklinde. Markanın ana vatanı ABD’de 7 dolara satışa sunulan ürünün çok satıp satmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.