Google Arama'nın Sevilen Özelliği Kaldırıldı!

Google, arama motorundan çok sayıda kullanıcının düzenli olarak kullandığı özelliklerden birini daha kaldırıyor. Bu özellik, tek bir sayfada istenen sayıda arama sonucunun sıralanmasını sağlıyordu. Böylece kullanıcılar da bir konu hakkında araştırma yaparken sayfa sayfa gezmek zorunda kalmıyordu.

Google Arama'nın "Num" Özelliği Artık Çalışmıyor

Google'da "kek nasıl yapılır" gibi bir şey arattığınızda size 10'dan fazla web sayfası göstermez. Daha fazla sonuç görmek istediğinizde masaüstünde ikinci sayfaya, mobilde ise sonraki sayfaya geçmeniz gerekir ancak bu sınırı aşmanın bir yolu vardı. Adres çubuğundaki bağlantının sonuna "&num=100" ekleyerek çok sayıda sonuç göstermesini sağlayabiliyordunuz.

Yüzeysel araştırmalar yerine derinlemesine araştırma yapmanız gerektiğinde oldukça kullanışlı olabilen bu özellik çalışmamaya başladı. Bir bağlantının sonuna eklendiğinde artık hiçbir şey değişmiyor. En popüler arama motorları arasında yer alan Google, size yine sınırlı sayıda sonuç göstermeye devam ediyor.

Aslına bakılırsa Google, 2021 yılında mobil cihazlara sonsuz kaydırma özelliğini getirmişti fakat masaüstü sürümü, bu özellikten 2022 yılına kadar faydalanamadı. Yeni özelliğe tam kavuşmuşken 2024 yılının ortalarına doğru sonsuz kaydırma özelliğine veda etmek zorunda kaldılar. Google'ın özelliği geri çekmesinin ardından masaüstü kullanıcılarının elinde ise sadece "num" yöntemi kaldı.

Görünüşe göre kullanıcıların artık kullanabileceği bir "num" özelliği de yok. Bunun eksikliğinin özellikle işi nedeniyle arama motorunu sıkça kullananları etkilemesi muhtemel. Çünkü arama motorundaki sayfalar arasında çok hızlı bir şekilde ilerlediğinizde bot olmadığınızı kanıtlamanız gereken bir CAPTCHA testinden geçmeniz gerekiyor. Bunu araştırmalarınız için yapmanız gerekiyorsa aşırı zaman kaybedebilirsiniz.

Yine de num özelliğinin kaldırıldığına dair resmî bir açıklama yapılmadığını belirtmek gerekiyor. Özellik şimdilik çalışmasa da bunun bir hatadan kaynaklanması da olası. Google, geçmişte başka bir faydalı özellik olan önbellek (cache) özelliğini de kaldırmıştı. Bu özellik, web sayfasının belirli bir dönemde nasıl göründüğünün öğrenilmesini sağlıyordu. Web sitesine erişilmediği zamanlarda sayfadaki bilgilere ulaşmaya olanak tanıyordu.