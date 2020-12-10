İzinsiz Reklam Çerezi Kullanan Google ve Amazon'a Rekor Ceza

İzinsiz çerez kullanan Google ve Amazon'a 160 milyon dolar ceza kesildi. ABD'li teknoloji devlerinin kullanıcılardan habersiz bir şekilde çerezleri yönettiği ve kişisel reklam deneyiminin iptal edilmediği ortaya çıktı.

Fransa'nın veri koruma ajansı Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD teknoloji devleri Google ve Amazon'u, kullanıcıların izni olmadan çerezlerini kullandıkları için toplam 160 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını söyledi. Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlük Komisyonu (CNIL), Google için 120 milyon dolar ve Amazon için 42,4 milyon dolar ceza verildiğini açıkladı.

Komisyon geçen yıl her iki şirketin de çerezleri otomatik olarak dağıttığını keşfetti. Bu izinsiz çerez kullanımı ise Fransa Veri Koruma Yasası'nın ihlal edildiği anlamına geliyor.

CNIL, Google'ın üç ve Amazon'un iki ihlal yaptığını tespit etti. Ayrıca kanun gereği çerezlerle ilgili olarak kullanıcılara verilen bildirimlerin, izleme verileri hakkında yeterli bilgi sağlamadığı belirtildi.

Hem Fransız hem de AB yasaları, teknoloji şirketlerinin kullanıcıları çerezler hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilendirmesini ve uygulanmadan önce onay almasını zorunlu kılıyor. Avrupa Birliği Adalet Divanı bir yıl önce çerezlerle ilgili katı kurallarını açıklamıştı.

İzinsiz Çerez Kullanan Google ve Amazon'a 160 Milyon Dolar Ceza

CNIL ayrıca Google'ın, reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bıraktığınızda bile kullanıcı bilgisayarlarında kişisel reklam deneyiminin saklamaya devam ettiği tespit etti. Google'dan bir temsilci ise, "Google'ı kullanan kişiler, Google hesapları olsun veya olmasın, gizliliklerine saygı duymamızı bekliyorlar. Güvenli altyapı ve yararlı ürünler sağlama sloganımızın arkasındayız" dedi.

Amazon'dan yapılan açıklamada, "Müşterilerin ve düzenleyicilerin değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığımızdan ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkede geçerli tüm yasalara tam olarak uyduğumuzdan emin olmak için gizlilik uygulamalarımızı sürekli olarak güncelliyoruz" ifadelerine yer verildi.

“Fransız gizlilik yasalarına göre bugün alınan karar, çabalarımızı göz ardı ediyor. Fransız kurallarının sürekli gelişmekte olduğu gerçeğini hesaba katmıyor. Endişelerini daha iyi anlamak için iyileştirmeler yaparken CNIL ile iletişim kurmaya devam edeceğiz.”