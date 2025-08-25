Google Düğmeye Bastı! Android Uygulaması Yayınlamak Zorlaşıyor

Son dönemlerde mobil uygulama dünyasında güvenlik konusu her zamankinden daha fazla tartışılıyor. Her yıl binlerce zararlı uygulama ortaya çıkıyor ve kısa süre içinde mağazalardan kaldırılıyor. Apple, App Store üzerinden; Google ise Play Store aracılığıyla kullanıcıları korumak için sürekli önlemler alsa da bu tehditleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmuyor. Şimdi ise dev bir adım atılıyor. Teknoloji devinin duyurduğu yeni karar, Android ekosisteminde kuralları baştan şekillendirecek gibi görünüyor. İşte detaylar...

Google’dan Android Uygulama Geliştiricilerine Kimlik Doğrulama Zorunluluğu

Aktarılan bilgilere göre Google, önümüzdeki yılın eylül ayından itibaren Brezilya, Endonezya, Singapur ve Tayland’da tüm Android geliştiriciler için kimlik doğrulamasını zorunlu kılacak. Aslında şirket Play Console üzerinden kayıt olan geliştiricilere bu şartı halihazırda uyguluyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte bu zorunluluk, Play Store dışında uygulama dağıtan geliştiricileri de kapsayacak şekilde genişletilecek.

Geliştiriciler, 2026 Mart ayından itibaren Android Developer Console üzerinden kayıt yaptırmak zorunda olacak. ABD merkezli teknoloji devi, bu kararın en büyük sebebinin zararlı yazılımların önlenmesi olduğunu belirtiyor. Paylaşılan verilere göre resmi mağaza dışından indirilen uygulamalarda kötü amaçlı yazılım bulunma ihtimali, Play Store’daki uygulamalara kıyasla tam 50 kat daha yüksek. Bu da doğrudan kullanıcı güvenliğini riske atan ciddi bir tehdit anlamına geliyor.

Google'ın yaptığı düzenleme önümüzdeki sene sadece bazı ülkelerde devreye alınacak olsa da 2027'de dünya genelinde devreye sokulacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.