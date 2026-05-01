5.417 TL Değerindeki Üç Oyun Sınırlı Süre Ücretsiz! Hızlı Davranın

Steam'de artık hemen hemen her hafta çeşitli oyunlar ücretsiz oynanabilir hâle geliyor. Örneğin bu hafta sonunu oldukça eğlenceli bir şekilde geçirmenizi mümkün kılacak üç adet oyun sınırlı süreliğine bedava olarak dağıtılıyor. Yarış, strateji ve zombi türünü sevenlerin söz konusu yapımları kaçırmaması gerekiyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Yeni başlayan kampanya ile birlikte Steam'de Sonic Racing: CrossWorlds, Victoria 3 ve No More Room in Hell 2 isimli oyunlar ücretsiz oynanabilir hâle geldi. Ne var ki bu oyunları oynamak için bir son tarih de bulunuyor. Her üç oyun da 4 Mayıs 2026 saat 20.00'de yeniden ücretli olacak.

Bu arada oyunların normalde ne kadar değerli olduğu hakkında fikir edinmek adına söz konusu yapımların normal fiyatına hızlıca göz atmakta fayda var. Sonic Racing: CrossWorlds, normalde 69.99 dolara (3.160 TL) satılırken Victoria 3 için 34.99 dolar (1.580 TL) ödemek gerekiyor. No More Room in Hell 2'nin ise 14.99 dolar (677 TL) fiyat etiketi bulunuyor. Yani her üç oyun toplamda 5.417 TL değerinde. Tabii, kampanya devam ederken oyunları oynarsanız herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz.

Steam'deki Kısa Süreli Ücretsiz Oyunlar Nasıl Oynanır?

Steam'in masaüstü istemcisini (mobil sürümde görünmez) açın.

açın. Mağazaya gidin.

Ücretsiz hâle gelen oyunun ismini aratın.

Oyunun sayfasını ziyaret edin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

Sonic Racing: CrossWorlds Nasıl Bir Oyun?

Yarış oyunları arasında konumlanan Sonic Racing: CrossWorlds, Sonic evreninden çeşitli karakterlerden birini seçip pistlerin altını üstüne getirmeye çalıştığımız bir oyun. Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynadığımız oyunda karakterler farklı özelliklere sahip. Ayrıca araçlar da oyuncunun tercihlerine göre özelleştirilebiliyor. Genel olarak hızlı ve akıcı bir oyun deneyimi sunduğu söylenebilir.

Sonic Racing: CrossWorlds'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-3470 / AMD Ryzen 3 1200 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1630 / AMD Radeon R9 380 / Intel Arc A380

NVIDIA GeForce GTX 1630 / AMD Radeon R9 380 / Intel Arc A380 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Victoria 3 Nasıl Bir Oyun?

Victoria 3, strateji oyunları arasında konumlanıyor. Oyunda bir ülkeyi yönetmekten sorumlu tutuluyoruz. Kendi hedeflerimizi belirleyip ona ulaşmaya çalıştığımız yapımda küçük bir ülkeyi büyütüp onu bölgede etkili hâle getirebiliyor veya asla gerçekleşmeyen olayların altına imza atabiliyorsunuz. Oyunda ekonomi yönetimi, diplomasi ve savaşlar bulunuyor.

Victoria 3'ün Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 Home (64-bit)

Windows 10 Home (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 9370

Intel Core i5-3470 / AMD FX 9370 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 370 / Intel Iris Xe Graphics / AMD Radeon Vega 8

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon R7 370 / Intel Iris Xe Graphics / AMD Radeon Vega 8 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan

No More Room in Hell 2 Nasıl Bir Oyun?

No More Room in Hell 2, gerçekçi bir hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Sekiz oyuncuya kadar destekleyen bu yapımda genel olarak karanlık bir atmosfer hâkim. Gerilim seviyesinin had safhada olduğu oyunda kaynaklar oldukça sınırlı. Zombiler yavaş hareket ediyor ama buna rağmen ciddi tehdit oluşturmaya devam ediyorlar. Oyunda eğer ölürseniz karakteriniz bir zombiye dönüşüyor. O yüzden epey dikkatli olmak gerekiyor.

No More Room in Hell 2'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-6600 / Ryzen 3 1200

Intel Core i5-6600 / Ryzen 3 1200 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / Radeon RX 570 / Intel Arc 580

NVIDIA GeForce GTX 1650 / Radeon RX 570 / Intel Arc 580 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Steam'de bu hafta kısa süreliğine bedava sunulan oyunların epey ilgimi çektiğini söylemeliyim. Gönül isterdi ki bunlar oynaması ücretsiz değil, kalıcı olarak bedava sunulsaydı ama en azından hafta sonunu eğlenerek geçirmek için yeterli bir süre sunuluyor. Yüksek tempolu oyun isteyenler, No More Room in Hell 2 veya Sonic Racing: CrossWorlds'ü tercih edebilir. Daha yavaş tempolu ve strateji odaklı bir yapım tercih edenler ise Victoria 3'e göz atabilir.