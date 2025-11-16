iPhone'ların Sevilen Özelliği Android Telefonlara Geliyor!

Apple, Samsung, Xiaomi ve Google gibi teknoloji devlerinin zaman zaman birbirlerinden ilham aldığını sıkça görüyoruz. Örneğin Samsung, Apple’ın Kişi Posteri özelliğini kendi ekosistemine Profil Kartı adıyla dahil etmişti. Şimdi ise ortaya çıkan bilgilere göre Google, kullanıcıların iletişim bilgilerini birbirleriyle kolayca paylaşmasını sağlayan Apple’ın NameDrop özelliğine oldukça benzeyen bir sistem üzerinde çalışıyor. İşte yeniliğin detayları...

Google, NameDrop Benzeri Gesture Exchange Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Google Play Services’ın yeni beta sürümünde “Gesture Exchange” olarak adlandırılan ve NDEF (NFC Veri Değişim Formatı) yapısıyla bağlantılı bir özellik üzerinde çalışıldığını gösteren kod satırları ortaya çıktı. Keşfedilen bu satırlar arasında ayrıca ContactExchangeActivity isimli ek bir geliştirme de yer alıyor.

Ekran görüntülerine göre Android’in NameDrop’a benzeyen bu yeni özelliği, iki kullanıcı telefonlarını birbirine yaklaştırdığında otomatik olarak devreye girecek. Kullanıcı isterse hem kendi iletişim bilgilerini karşı tarafa gönderebilecek hem de aynı anda karşı tarafın bilgilerini alabilecek. Bunun yanında yalnızca karşı tarafın iletişim bilgilerini alma seçeneği de bulunacak.

Gelen bilgilere göre paylaşılabilecek bilgiler arasında ad, telefon numarası, e-posta adresi ve profil fotoğrafı bulunacak. Ayrıca bir kişi başka birinden aldığı iletişim bilgileriyle rehbere kaydetmeden hemen arama yapabilecek, mesaj gönderebilecek veya görüntülü görüşme başlatabilecek.

Apple, NameDrop özelliğini ilk tanıttığında yenilik büyük ilgi çekmişti. Bunun en önemli nedeni ise bilgilerin karşıdaki kişiyle paylaşıldığını gösteren dikkat çekici animasyondu. Google’ın geliştirdiği bu yeni iletişim paylaşım özelliğinde benzer bir animasyonun bulunup bulunmayacağı ise şimdilik net değil.

Aynı şekilde özelliğin “Gesture Exchange” adıyla çıkıp çıkmayacağı da belirsiz. Ancak kullanıma sunulduğunda Google Play Services üzerinden dağıtılacağı için tüm Android cihazlara sunulması muhtemel.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.