Google Geri Adım Attı: APK'ları Engellemeyecek

Android ekosistemindeki APK krizi hızla devam ediyor. Bildiğiniz üzere şirket, bir süre önce yaptığı bir duyuru ile doğrulanmamış geliştiricilere ait uygulamaların APK'larının yüklenemeyeceğini açıklamıştı. Şimdi ise şirket geri adım attı ve "deneyimli kullanıcılar" için APK'lara izin vereceğini açıkladı.

Google İstediğiniz APK'yı Yüklemenize İzin Verecek

Son yıllarda giderek daha fazla “Apple’a benzediği” yönünde eleştiriler alan Google, kısa süre önce Android’de APK yüklemeyi ciddi biçimde kısıtlayacağını duyurdu. Elbette ki bu karar geliştiriciler ve kullanıcılardan tepki topladı.

Google’ın yeni politikası, doğrulanmamış geliştiricilerin hazırladığı uygulamaların manuel olarak kurulmasını tamamen engellemeyi hedefliyordu. Belirtmekte fayda var ki bu tüm APK'ları kapsayan bir karar değil. Örneğin Tamindir'den bir APK yüklediğinizde bu zaten uygulamanın resmi versiyonunun sitemizde yer alan bir sürümü.

Google’ın amacı zaten WhatsApp gibi popüler uygulamaların resmi APK ile yüklemesini değil. Şirket, esas olarak reklamsız hale getirilmiş modlu sürümleri, kilitli özellikleri izinsiz açan paketleri yani özetle üzerinde oynanmış diğer uygulamaları durdurmak istiyor. Ancak bu durum bir başka sorunu da beraberinde getiriyor.

GitHub’da paylaşılan açık kaynak projeler, bağımsız geliştiricilerin test sürümleri, hatta tek kişinin geliştirdiği masum uygulamalar bile geliştirici Google'a para ödemediği ve kimlik doğrulama yapmadığı için kullanılamayacak. Bu durum, Android’in en temel özgürlüğü olan “sideloading'in" pratikte fişinin çekilmesi anlamına geldiği için büyük bir tartışma yaratmıştı.

Şimdi ise Google, geri adım attı. Yeni sistemde kullanıcılar, riskleri kabul ederek doğrulanmamış uygulamaları manuel olarak kurabilecek. Yani şirket telefonunuza nereden ne yüklemek istediğinize karışmayacak. Bunun yerine sadece kullanıcıları riskler konusunda uyaracak. Uyarılar net hatta muhtemelen rahatsız edici olacak ama son karar yine kullanıcıya bırakılacak.

Google'ın Android ekosistemini kısıtlamaya çalışmaktan vazgeçmesi oldukça iyi haber. Ancak kullanıcıların yine de APK yüklerken dikkatli olması gerekiyor. Bunun için Tamindir gibi güvenilir kaynaklardan yükleme yapmalı ve korsan uygulamalardan kaçınmalısınız.