Google'ın Android XR Platformu, VR ve AR'yi Bir Araya Getiriyor

Google, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) cihazlarına özel geliştirdiği yeni platformu Android XR’yi duyurdu. Şirket, 2025'te piyasaya çıkacak bu sistemle VR başlıkları ve akıllı gözlükler için yepyeni bir ekosistem yaratma arayışında.

Açık kaynaklı Android işletim sisteminin XR cihazlarına özel olarak tamamen baştan geliştirilmiş bir versiyonu olan Android XR, tamamıyla Google'ın "Gemini" adlı yapay zeka sistemine bel bağlamış durumda.

VR ve AR deneyimlerini daha akıllı ve sezgisel hale getirmeyi vaat ettiği sıralarda Samsung, bu sistemle çalışan ilk cihazı üretti. Qualcomm ise donanıma çip setleri sağlıyor. Bunun yanı sıra Lynx, Sony ve XREAL gibi şirketler de Android XR cihazları üzerinde çalışıyor.

Yaşamın İçinden Deneyimler

Geçmişte Google'ın Daydream VR ve Google Glass adında projeleri olmuştu. Ancak o dönemler teknoloji yeteri kadar gelişmiş değildi. Bu sebeple projeler rafa kalktı. Ancak şimdi Gemini gibi güçlü bir "küheylan" bulunuyor ve şirketin yapay zekadaki son gelişmelerle birlikte XR için eksik parçaları tamamladığı görülüyor.

Gemini destekli Android XR, hem iş dünyası hem de günlük kullanım için uygulamalar sunmak istiyor. Örneğin, doğal el hareketleriyle yönetilen uygulamalar, gerçek dünyada yüzen YouTube veya Google Photos pencereleri gibi özellikler, kullanıcıların yaşamını kolaylaştıracak.

Sağlık Sektöründe de Boy Gösterecek

XR cihazların yalnızca eğlence ve günlük kullanım alanları için değil, sağlık ve üretkenlik gibi önemli alanlarda da rol oynayacak. Yeni platform vasıtasıyla Google; XR teknolojisi ve yapay zekayı birleştirerek dijital sınırları aşmayı hedefliyor.