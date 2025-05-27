Google Arama Devri Kapandı: Kimyayı Bozan Para Hırsı Mı?

Geçen hafta Google Marketing Live etkinliği gerçekleştiren Google, yapay zeka destekli arama sonuçlarının, normal arama motoru sonuçlarına kıyasla daha revaçta olduğuna dair açıklamada bulundu.

Bir kullanıcı Google'da arama yaptığı zaman önce yapay zeka tarafından yapılan özetleri görüyor, ardından hemen altında reklamlar çıkarıyor. Veya bir araştırma yapıyorsanız yine özetlerin altında, şayet ilgili bir ürün, reklam, ücretli makale varsa onları görüyorsunuz.

Google'ın iç verileri gösteriyor ki bu reklamlar kullanıcılar tarafından "nokta atışı" olarak değerlendiriliyor. Ancak işin iç yüzü biraz farklı.

Reklamları Atlamak İçin Kaydırmak Gerekiyor

SEO danışmanı Gagan Ghotra'nın dikkat çektiği birkaç etken, yayımlanan bir belgede vurgulanıyor. Şirketin açıklamasında; kullanıcıların AI özetleri içindeki reklamları normal şartlarda beliren reklamlardan çok daha faydalı bulduğu belirtildi. Kullanıcılar bir araştırma yaptıkları zaman tam ihtiyaçları olan şeylerin reklamını görüyorlarmış.

Bu reklamlar şu an belirli kullanıcılar için çıkıyor. Verilere göre her şeyin yolunda olduğu söyleniyor ancak kullanıcı deneyimi kısmına bakıldığında biraz tartışmalı bir özellik olarak nitelendiriliyor. Çünkü neredeyse internetin başlangıcından bu yana aşinâ olduğumuz klasik mavi bağlantılar artık özetlerin ve reklamların en sonunda görünüyor.

Yani özellikle satın almak için aradığınız bir şey yoksa bile karşınıza reklamlar çıkıyor ve bağlantıya tıklamak için sayfayı kaydırmanız gerekiyor.

Örneğin bu görselde kullanıcı uçağa küçük köpek getirme kurallarını araştırmış. Amerikan Havayolları'nın bu konuyla ilgili sayfasından önce AI özetler gelmiş, ardından küçük köpek taşıma çantaları sıralanmış. Aranan asıl nokta ise sonda kalmış.

Kullanıcı Deneyimi İçin Değil, Para İçin

Yapay zeka destekli aramalarda reklamlar yavaştan kalıcı hale geliyor. Google her ne kadar bunu kullanıcıların yararına geliştirdiğini savunuyor olsa da şirketin son çeyrekte elde ettiği 72,5 milyar dolarlık reklam geliri bir kefeye konup incelendiğinde pek çok kişi Google'ın daha fazla gelir için bir bahanenin arkasına saklandığına inanıyor.

Yorumlar ise karmaşık. Çoğu kişi reklamları gözardı edip sayfayı kaydırarak asıl gelmek istedikleri noktaya gelmişler. Kimisi reklamları aşırı dikkat dağıtıcı bulmuş. Bazısı da tamamen gereksiz olduğunu düşünüyor. Google ise "yardımcı oluyor" iddiasının arkasında ve geri adım atacak gibi durmuyor.