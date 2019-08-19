Google Asistan ve Siri, Kullanıcıları Dolandırıyor!

İnternet üzerinden bulduğunuz numarayı aramak için Siri veya Google Asistan'ı kullandıysanız, yeni bir aldatmaca tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olabilirsiniz.

Sesli asistanlarla yapılan telefon görüşmeleri, Siri ve Google’a artan bağımlılıktan yararlanmanın akıllıca bir yolunu bulan dolandırıcılara yararlı olabilir. Örneğin bir şirketi aramanız gerekiyor ama hangi numarayı arayacağınızı bilmiyorsunuz. Bu konuda sanal asistana başvuruyor olabilirsiniz.

Fakat Google ve Siri, bankanızı veya havayolunuzu aramak yerine, şirket kimliğine bürünen, para göndermek için kandırmaya çalışan bir dolandırıcının numarasını yönlendirebilir. Bunun nedeni ise d olandırıcılar, sahte telefonlarını şirketin numarası gibi göstermek amacıyla reklam veriyor ve arama sonuçlarında belirgin şekilde öne çıkıyorlar.

Dolandırıcı reklamlarını kendi arama sonuçlarınızda görüyorsanız, kolayca aldatmaca olduğunu anlarsınız ancak asistanlar bu ayrımları yapmakta henüz başarılı değil. Bu yüzden genellikle aramada daha üst sıralarda yer alan sonuçları tercih ediyorlar ve dolandırıcı numaralarını sunabiliyorlar.

Dolandırıcılar Nasıl Anlaşılır?