Google Asistan, 38 Ülke ve 17 Farklı Dil Desteğine Sahip Olacak

Google ekosisteminin vazgeçilmez parçası Google Asistan, 17 farklı dil desteğiyle birlikte 38 ülkede daha hizmete sunuluyor.

Yakında çok daha fazla kişi Google Asistan'ı cihazlarında kullanabilecek. Halihazırda 14 ülkede aktif olan sesli asistan, 2018'de 38 ülkede daha kullanıma sunulacak. Bu sayı geçen yıl sekizde kalmıştı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Dijital Haberler Girişimi Zirvesi'nde (DNI) müjdeyi veren Google, Google Asistan'ın toplamda 38 ülkeye daha yayılacağını söylerken, 17 farklı dil desteğinin de platforma dahil olacağını belirtti.

Voor het eerst officieel uitgesproken door Google: Google Assistent komt dit jaar naar Nederland (we zijn blauw op de kaart!) #dnisummit #dni2018 pic.twitter.com/fYyU12FWpD — Elger van der Wel (@elger) 15 Şubat 2018

Google, Güney Amerika ve Batı Avrupa yanı sıra Rusya, Suudi Arabistan ve Güneydoğu Asya'da desteklemek için Asistan'ı genişletmeyi planlıyor gibi görünse de, aslında bu yerlerin bir çoğunda belli seviyede zaten sesli asistan desteği vardı. Teknoloji devinin bu adımı daha çok mevcut ülkelerdeki yerel ayarları optimize etme amacını taşıyor.

Yeni ülkelere ek olarak Rusça, Hollandaca, Arapça ve Hintçe de dahil olmak üzere 17 farklı dil desteği vermeyi de planlayan Google, toplamda 52 ülkede Asistan'ı tam anlamıyla aktif hale getirerek Amazon ile girdiği akıllı hoparlör yarışında elini güçlendirecek.