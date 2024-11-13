Google, Avrupa’daki Haber İçeriklerini Arama Sonuçlarından Kaldırmayı Test Ediyor

Google, arama sonuçlarında haber içeriklerini kaldırmayı hedef alan bir özelliği test ediyor. Buna göre Avrupa Birliği'ndeki ülkelerden gelen haber içerikleri, Google arama motoru sonuçlarından kaldırılacak.

Haber Makaleleri Gösterilmeyecek Ülkeler

Bu "test" süreci, trafik ve genel arama deneyimini nasıl etkileyeceğini belirlemeyi amaçlasa da yalnızca belirli bir kitle üzerinde uygulanacak. Buna göre; Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Polonya ve İspanya’daki kullanıcıların %1’inin arama sonuçlarında, Google Haberler ve Discover’da AB kaynaklı haber makaleleri gösterilmeyecek.

Google, bu "süre sınırlı" testi, AB düzenleyicileri ve yayıncılarının "Arama sonuçlarındaki haber içeriklerinin etkisi hakkında daha fazla veri talep etmesi" nedeniyle başlattı. Şirket, test süresince AB dışındaki haber kaynaklarından içerik göstermeye devam edeceğini ve test sona erdiğinde AB yayıncılarının içeriklerini yeniden arama sonuçlarına ekleyeceğini belirtti.

Yayın Kuruluşları Trafik Kaybedecek

Bu küçük bir deney olsa da bir uyarı niteliği taşıyor gibi görünüyor. Yani yakın zamanda haber kaynaklarının trafik kaybetme süreci başlayacak. Yayıncılar, ne kadar trafik kaybettiklerini direkt olarak görebilecekler.

Benzer bir hamle daha önce Facebook tarafından da denenmiş, sonuç olarak "Haberler" sekmesi kaldırılmış ve yayıncılara ödeme yapılması durdurulmuştu.

Fransa, Google'a 272 Milyon Dolar Ceza Kesmişti

Google, içeriklerinden dolayı yayıncılara ödeme yapılmasını zorunlu kılacak düzenlemelere karşı yıllarca mücadele etti. Google, Avrupa Telif Hakkı Yönergesi'ne uymak zorunda kaldığından dolayı bölgede yüzlerce yayıncıyla içerik lisans anlaşmaları yapmış durumda. Bu yılın başlarında Fransa, Google’ın yayıncılarla yapılan anlaşmayı ihlal ettiğini tespit ederek şirkete 272 milyon dolar para cezası kesmişti.

En son olarak, Google, Kaliforniya’daki gazetecilik yasasına yanıt olarak eyaletteki haber kaynaklarına ait bağlantıları kaldırdı. Ayrıca, Kanada'daki yerel haber sitelerinin bağlantılarını kaldırmakla tehdit etti ve Avustralya’da da benzer bir düzenleme nedeniyle arama motorunu ülkeden tamamen çekmeyi düşündü. Şimdi yapılan bu testle birlikte bu gibi durumların önüne geçmeyi amaçlayan Google, başarılı olacak mı hep birlikte göreceğiz.