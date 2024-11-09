Uzmanlar 'Geç Kaldınız' Diyor... Google ve Meta Reklamları Askıya Aldı

Facebook, Instagram, Google ve YouTube, yaklaşan ABD seçimleri öncesinde yanlış bilgilendirmeyi önlemek amacıyla politik reklamları geçici olarak askıya aldı. Bu adım, seçim sonuçlarına olan güveni zedeleyebilecek veya huzursuzluğa yol açabilecek yanlış bilgilendirme çabalarına karşı bir nevi önlemdi fakat uzmanlar, şirketlerin bu konuda çok geç kaldığını ve yalan yanlış bilgilerin çoktan internet ortamında yayılıp büyük bir kitleye ulaştığını bildirdi.

Reklam Yasağının Salı Günü Bitmesi Bekleniyordu

Meta, geçen hafta ABD’deki sosyal konular, seçimler veya politikalarla ilgili yeni reklamların Facebook ve Instagram gibi platformlarında yayınlanmasını yasakladı. İlk olarak bu yasağın Salı akşamı sona ermesi planlanıyordu, ancak Meta bu süreyi hafta sonuna kadar uzattı. Google da benzer bir karar alarak, ABD seçimlerine dair reklamları, son oylar kullanıldıktan sonra, belirsiz bir süreyle durduracağını açıkladı. TikTok ise zaten 2019 yılından beri politik reklamlara izin vermiyordu.

X (eski adıyla Twitter) ise Elon Musk’ın şirketi devralmasından sonra politik reklam yasağını kaldırdı ve seçim haftasında da bu yönde bir durdurma açıklamadı. Zaten ünlü milyarder seçimin en başından beri tarafını açıkça belli ediyordu. Hem X üzerinde de seçim kampanyasına destek olacak pek çok adım attı ve bundan çekinmedi. Donald Trump ise buna karşılık ona bir yetki vereceğini söylemişti.

Yanlış Bilgi Akışına Karşı Yeterli mi Tartışılır

Bu reklam duraklatmaları, adayların veya destekçilerinin seçim sonuçlarına etki etmeye çalışmasını veya sonuçlar henüz netleşmeden erken zafer ilan etmelerini engelleme amaçlıydı. ABD seçim yetkilileri, makinelerin oyları değiştirdiğine dair teyit edilmemiş iddialar ve posta oylarında geniş çapta sahtekarlık yapıldığına dair söylentiler gibi yanıltıcı bilgileri haftalardır engellemeye çalışıyordu. Federal güvenlik yetkilileri ise seçim sonrası yaşanabilecek iç güvenlik tehditlerine karşı uyarıda bulundu.

Ayrıca yükselen yapay zeka araçlarının hızla yayılması, sahte görsel, video veya ses kayıtlarıyla seçimle ilgili sahte iddiaların desteklenebileceği endişesini artırıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Size Google ve Meta şirketleri önlem almada geç mi kaldı? Bu önlemler tek başına yeterli olacak mı yoksa ek bir düzeltme, duyuru veya önlem gerekecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.