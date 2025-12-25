Google, Chrome kullanıcılarını kızdıracak bir karar aldı. Şirket, Atlas gibi tarayıcılarda gördüğümüz yapay zeka özelliklerini Chrome'a entegre edecek. Ancak sızıntılar doğruysa söz konusu özellikler sadece parasını ödeyen kullanıcılara açık olacak.

Google Chrome'un Yeni "Ajan" AI Özellikleri Ücretli Olabilir

Hayatımızın her noktasında zorla entegre edilen yapay zeka, şimdi de Chrome'un bir parçası oluyor. İddialara göre Google, sevilen tarayıcısına Atlas ve benzeri AI tarayıcılarda gördüğümüz "ajan/aksiyon modu" eklemeye hazırlanıyor.

Bilmeyenler için bu modda bilgisayarınız sizin işlerinizi sizin yerinize yapabilir. Örneğin Gemini ChatGPT'ye giderek bana "İstanbul-İzmir arası ucuz uçak biletlerini araştır" diyebilirsiniz. Yapay zeka araştırmasını yapar ve sonuçları size getitir.

Ajan modunda ise yapay zeka size bilet bulmakla kalmaz. Tercihlerinize uygun bileti bulur, sepete ekler, kişisel bilgilerinizi doldurur ve bileti sizin sağladığınız kart bilgisi ile satın alır. Bunu gerçek bir kişisel asistana sahip olmak gibi düşünebilirsiniz.

Ancak bu özellik bedava olmayacak. Chrome kodlarında ortaya çıkan sızıntılar gösteriyor ki şirket bu hizmetler için kullanıcılardan bir abonelik ücreti alacak. Ancak bu aboneleğin detayları henüz ortaya çıkmış değil.

Örneğin kısa süre önce bir yıllık ücretsiz Gemini aldıysanız gayet de bu hizmet de buna dahil olabilir. Ya da yapay zeka yatırımları için finansmana ihtiyaç duyan Google, sizden Chrome'un ajan/aksiyon modu için ayrı bir ücret alabilir.

Bunlardan hangisinin doğru olduğu şimdilik belirsiz ve öğrenmek için Google'ın açıklama yapmasını beklemek dışında bir şansımız yok. Ancak buradaki tek endişe ücret değil. Ajan modları size mümkün olduğunca az soru sorarak sizin yerinize bir şeyler yapmak için geliştirildi.

Ne yazık ki bu kulağa harika gelse de ciddi bir güvenlik riski de var. Bir süredir gündemde olan bu yönteme "prompt injection" adı veriliyor. Bu basitçe birilerinin ziyaret ettiğiniz bir sayfaya görünmez gizli bir mesaj eklemesi ve yapay zekanın bu mesajı sizin gönderdiğinizi sanması.

Oldukça basit ama AI'ı kandırmak için etkili olan bu sorunu Google aşmayı başardı mı bilinmiyor. Ancak şirketin duyuruda güvenliğe de değinmesi bekleniyor.