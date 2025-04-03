Google’dan Android Kullanıcılarına Müjde: Chrome’a Eklenti Desteği Geliyor
Google, Chrome'un Android sürümünde eklenti desteği sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcılar bundan sonra Chrome'un Android sürümünde eklentileri kullanabilecek.
Google, Android için geliştirilmiş ve çok daha fonksiyonel bir Chrome sürümü üzerinde çalışıyor. Bu yeni sürümün en dikkat çeken özelliği ise kuşkusuz uzun zamandır merakla beklenen eklenti desteği olacak. Ancak bu özellik, başlantıçta sadece büyük ekranlı cihazlarda kullanılabilecek.
Chrome’a Eklenti Desteği Geliyor Ama Öncelik Chromebook ve Tabletlerde
Google, Chrome ile hem mobil hem de masaüstü tarayıcı pazarında tartışmasız lider konumda. Ancak şirketin bu başarısının kaynağı işlevsellikten ziyade ekosistemi ve kullanıcı alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Bildiğiniz üzere Opera gibi rakipler uzun süredir daha üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Google ise bu durumu değiştirmeye kararlı görünüyor. Bu doğrultuda harekete geçiren şirket, Android için eklenti desteği de sunan yeni bir Chrome üzerinde çalışmaya başladı. Şu anda test aşamasında olan bu sürüm, kullanıcıların eklenti kurmasına da imkan tanıyacak.
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Kullanıcılar, tıpkı masaüstü Chrome'da olduğu gibi uygulamaya daha fazla fonksiyon kazandıran eklentileri kurabilecek. Ancak ilk etapta bu destek mobilde kullanılamayacak. Android tabletler ve Chromebook'lar yeni Google Chrome'un hedefinde olacak. Yine de şirketin eninde sonunda mobilde de bu özelliği sunmasına kesin gözüyle bakılıyor.