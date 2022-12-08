Google Chrome'un En Can Sıkıcı Sorunu Çözüldü

Google Chrome en iyi web tarayıcılarından biri olsa da yıllar geçtikçe PC'nizin RAM'ini büyük oranda harcamasıyla ün kazanmış bir tarayıcı. Kaynak ağırlıklı başka görevler yürütüyorsanız ve işlerin yavaşlamasını istemiyorsanız bu elbette büyük bir sorun olabilir.

Şimdi Chrome, Google'a göre RAM kullanımını azaltan ve dizüstü bilgisayarınızın pil ömrünü uzatan iki yeni özellikle güncellendi. Değişiklikler, masaüstünde Chrome'un en son sürümüyle (sürüm m108) bugün kullanıma sunulacak.

Google, bu yeni özellikler kullanıma sunulduğunda, kullanıcıların bu özellikleri kendi tercihlerine göre özelleştirebileceklerini söylüyor. Bellek Tasarrufu'nu veya Enerji Tasarrufu'nu (veya her ikisini) devre dışı bırakabilir ve belirli web sitelerini Chrome'un ayarlarından muaf olarak işaretleyebilirsiniz.

İki Yeni Özellik "Bellek Tasarrufu" ve "Enerji Tasarrufu" Geliyor

"Bellek Tasarrufu" adlı ilk yeni özellik, Chrome'un sekmelerinin kullandığı RAM miktarını azaltmak için tasarlandı. Bunu, etkin olmayan sekmelerdeki belleği boşaltarak ve sisteminizin kaynaklarını tekellerine almamaları için onları uyku moduna alarak yapıyor. Sekmelere tekrar erişmeniz gerektiğinde, bunlar yeniden yüklenecek ve aktif hâle gelecek.

Bir diğer yeni özellik "Enerji Tasarrufu" ise dizüstü bilgisayarınızın pilinin daha uzun süre dayanmasına yardımcı oluyor ancak bunu biraz ilginç bir şekilde yapıyor. Piliniz %20'ye düştüğünde Chrome, "animasyon ve video içeren web siteleri için arka plan etkinliğini ve görsel efektleri sınırlayarak" pil ömrünüzü uzatmaya çalışıyor. Muhtemelen bu, Chrome'un son yıllarda web tasarımında geri dönüş yapan gösterişli efektleri sınırlayacağı anlamına geliyor.

Hem Bellek Tasarrufu hem de Enerji Tasarrufu özelliği, önümüzdeki günlerde Dünya çapında kullanıma sunulacak. Özellikler Windows, macOS ve ChromeOS'a geliyor.