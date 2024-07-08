Google Chrome'un Güvenliğinde Yeni Zirve: Güvenlik Kontrolü Özelliği Kullanıma Sunuluyor!

Google Chrome'un masaüstü sürümüne kısa süre önce gelen yeni güncelleme, arka planda çalışabilen ve kullanıcıları güvenlik tehditleri konusunda uyaran 'Güvenlik Kontrolü' özelliğini kullanıcılara sunuyor.

Masaüstü Google Chrome'daki bu yeni özellik, güvenlik ayarlarını izliyor ve gerektiğinde kullanıcıyı uyarıyor. Ayrıca uzun süredir ziyaret edilmeyen siteler için verilen izinleri de otomatik olarak kaldırıyor. Google yakında bu özelliği Android sürümüne de getirmeyi amaçlıyor.

'Güvenlik Kontrolü' Özelliği Yakında Android'e de Geliyor

Hatta doğrulanmamış olsa da MSPoweruser'ın belirttiğine göre aynı özellik şu anda Android için Chrome Canary sürümünde test ediliyor ve yakında Android için de kullanıma sunulacağı belirtiliyor.

Masaüstünde de henüz tüm kullanıcılara sunulmayan özelliği içeren güncellemenin ne zaman genel kullanıma sunulacağı bilinmiyor ancak güvenlik konusunda kaygısı olan kullanıcıları sevindireceği aşikâr.

Özellik aynı zamanda Google Chrome'un güncel olup olmadığını, Güvenli Tarama'nın durumunu ve izinler ile bildirimlerin ayarlarını kontrol edecek. Kullanıcılar, bu kategorilere özel ayarlara erişim ve gerekli değişiklikleri yapma seçeneklerine sahip olacak.

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