Chrome Artık Pasaport Numaranızı da Biliyor! Google’dan Tedirgin Eden Özellik

Google, Chrome’un otomatik doldurma özelliğini büyük bir güncellemeyle genişletti. Artık tarayıcı yalnızca adres ve kart bilgilerini değil pasaport, ehliyet numarası ve araç bilgilerini (örneğin plaka veya VIN) de otomatik doldurabilecek. Bu yenilik “Gelişmiş Otomatik Doldurma (Enhanced Autofill)” adını taşıyor ve dünya genelinde bugünden itibaren kullanıma sunulmaya başlandı. İşte detaylar...

Gelişmiş Otomatik Doldurma Özelliği Artık Ehliyet ve Pasaport Bilgilerinizi de Kaydedecek!

Yeni özellik, özellikle karmaşık formlar doldururken kullanıcılara zaman kazandırmayı amaçlıyor. Örneğin araç kiralama gibi işlemlerde artık ad, soyad, ehliyet numarası ve eyalet bilgileri otomatik olarak doldurulabiliyor. Google bu sistemin farklı biçimlendirme kurallarına sahip formları daha iyi analiz ettiğini ve doğru alanlara doğru verileri yerleştirdiğini belirtiyor.

Bu güncellemeyle birlikte Chrome; adresler, parolalar ve ödeme bilgilerine ek olarak kimlik tabanlı bilgileri de yönetebilen bir kişisel asistan haline geliyor. Şirket, yakın zamanda daha fazla veri türünün de destekleneceğini açıkladı.

Peki Gelişmiş Otomatik Doldurma Özelliği Güvenli Mi?

Google, kullanıcı güvenliğini ön planda tuttuğunu vurguluyor. Tüm kişisel veriler yalnızca kullanıcının izniyle kaydediliyor ve ardından şifreleme yoluyla korunuyor. Ayrıca, formların işlenmesi sırasında sayfanın URL’si ve içeriği Google ile paylaşılabiliyor ancak bilgiler doldurulmadan önce kullanıcıdan her seferinde onay isteniyor.

Bu özellik, özellikle dijital kimlik yönetimi ve araç sahiplik işlemleri gibi alanlarda pratiklik sunarken, kullanıcıların verilerini nasıl yöneteceklerini bilmesi büyük önem taşıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...