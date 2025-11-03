Yeni Dönem Başladı: ChatGPT’nin Yetkileri Kısıtlandı!

Yapay zeka sohbet botu ChatGPT için yeni düzenleme geldi. Kullanıcıların merak ettikleri konulardan tutun hastalık zamanlarında kendi teşhislerini bile koydukları ChatGPT artık her soruya cevap vermeyecek. OpenAI, ChatGPT'nin yetkilerine önemli ölçüde sınırlama getirdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

ChatGPT'ye Uzmanlık Yasağı Geldi!

Yapay zekâ destekli sohbet asistanı ChatGPT yeni düzenlemeyle birlikte artık bazı alanlarda sessiz kalacak. Kullanıcıların güvenliği ve yanlış yönlendirmelerin önüne geçilmesi amacıyla getirilen bu değişiklik ChatGPT’nin belirli konularda tavsiye ya da yönlendirme yapmasını tamamen yasaklıyor.

Buna göre sistem artık ilaç ismi veya dozaj bilgisi paylaşamayacak, dava dilekçesi hazırlayamayacak, yatırım tavsiyesi sunamayacak ve tıbbi önerilerde bulunamayacak. Yani kullanıcılar sağlık, hukuk veya finans gibi profesyonel uzmanlık gerektiren konularda artık doğrudan cevap alamayacak.

ChatGPT bu konularda yalnızca genel bilgi verecek ve “konuyla ilgili bir uzmana danışın” uyarısıyla yanıtı sonlandıracak. Yeni kural seti yapay zekâların profesyonel alanlarda hata yapma riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor. OpenAI, bu sınırlamaların bilgiye erişimi engellemek için değil doğru bilginin güvenli şekilde paylaşılması için getirildiğini belirtiyor.

Artık sistem, bir reçete yazamayacak yatırım planı oluşturamayacak ya da hukuki dilekçe taslağı hazırlayamayacak. Bu değişikliğin bir diğer nedeni ise yasal sorumlulukların önüne geçmek. Yapay zekânın sunduğu bilgilerin yanlış anlaşılması ya da zarara yol açması durumunda hem kullanıcı hem de geliştirici tarafın sorumluluğu tartışmalı bir hale geldiği için bu alanlar tamamen devre dışı bırakıldı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...