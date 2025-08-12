Google Chrome Resmen Satılıyor! Verilen Teklif Dudak Uçuklattı

Teknoloji dünyasının bir süre gündeminden düşürmeyeceği bir gelişme yaşandı. Yapay zeka dünyasında hızlı yükselen şirketlerden Perplexity, Google Chrome'u satın almak için şirkete teklif sundu. Firmanın kendi değerinden bile fazla olan bu teklif, ağızları açık bıraktı. İşte ayrıntılar...

Perplexity AI, Chrome için 34,5 Milyar Dolarlık Teklif Yaptı

Yapay zeka destekli arama motoru ile tanınan Perplexity AI, teknoloji dünyasında ses getirecek bir adım attı. Şirket, Alphabet’e ait Google Chrome tarayıcısını satın almak için 34,5 milyar dolarlık tamamen nakit bir teklif sundu. Bu rakam, yalnızca üç yıl önce kurulan ve güncel değeri 14 milyar dolar olan Perplexity’nin kendi ölçeğini katlayan bir büyüklükte.

Bugüne kadar Nvidia ve SoftBank gibi teknoloji devlerinden yaklaşık 1 milyar dolar yatırım alan Perplexity, bu kez çok daha büyük bir hedefe gözünü dikmiş durumda. Şirketin amacı Chrome’un üç milyardan fazla kullanıcısını arkasına alarak yapay zekayla arama rekabetinde Google’a karşı güçlü bir konum elde etmek.

Google ise şu ana kadar teklifle ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin Chrome’u satma gibi bir planının olmadığı biliniyor. ABD Adalet Bakanlığı’nın Google’a karşı açtığı tekel davasında çözüm önerilerinden biri olarak Chrome’un satışı gündeme gelmişti. Teknoloji devinin bu karara itiraz ettiği bilinse de Perplexity’nin teklifi, tam da bu tartışmaların ortasında geldi.

Perplexity’nin karşısında ise güçlü rakipler var. OpenAI, Yahoo ve Apollo Global Management da Chrome’a talip olan şirketler arasında. DuckDuckGo CEO’su Gabriel Weinberg ise olası bir satışın değerinin en az 50 milyar dolar olacağını savunuyor.

Mahkeme Google'ın satış kararına karşı yaptığı itirazı da reddederse Chrome için daha fazla teklif gelmesi bekleniyor. Bunları hep birlikte göreceğiz. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google Chrome, en az kaç milyar dolara satılmalı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.