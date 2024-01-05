Google Chrome Üçüncü Taraf Çerezleri Devre Dışı Bırakmaya Başladı: Kullanıcıları Nasıl Etkileyecek?

Google, Privacy Sandbox projesini ilk kez tanıtmasından yıllar sonra Chrome kullanıcılarının şimdilik yalnızca %1'i için üçüncü taraf çerezleri devre dışı bıraktı.

Şirket geçtiğimiz yılın sonlarında, 4 Ocak'ta dünya genelindeki Chrome kullanıcılarının rastgele %1'i için çerezleri devre dışı bırakmaya başlayacağını duyurmuştu. Chrome dünya çapındaki tarayıcı pazar payının yarısından fazlasına sahip ve Gizmodo'ya göre bu, Google'ın 30 milyon kullanıcısı için tabiri caizse çerezleri öldürdüğü anlamına geliyor.

Bu uygulamaya dâhil olan kişiler tarayıcılarını açtıklarında Takip Koruması'nı ilk deneyimleyenlerden biri olduklarını belirten bir bildirim görecekler. Bildirimde ayrıca Takip Koruması'nın sitelerin üçüncü taraf çerezlerini kullanarak gezinirken kendilerini takip etmelerini engellediği de açıklanacak.

Kullanıcılar Bu Karardan Nasıl Etkilenecek?

Bu uygulamanın, internete giren çoğu insanı etkileyecek bir değişikliğe henüz uyum sağlayamayan birkaç web sitesini bozması kaçınılmaz olduğundan, Google kullanıcıların üçüncü taraf çerezlerini geçici olarak yeniden etkinleştirmelerine izin verecek.

Google'ın Privacy Sandbox girişimi, adından da anlaşılacağı gibi reklamverenlerin kullanıcılara reklam sunarken aynı zamanda gizliliklerini korumalarını sağlayacak çerezlere bir alternatif olarak tasarlandı.

Her şey yolunda giderse Google, Takip Koruması'nı önümüzdeki birkaç ay içinde, 2024 ortasına kadar tüm Chrome kullanıcıları için üçüncü taraf çerezlerini devre dışı bırakana kadar kullanıma sunmaya devam edecek.

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