Google Chrome'a Sekmeleri Düzenlemenizi Yarayan Yeni Yapay Zeka Özelliği Geliyor!

Gerek iş gerek hobileriniz için sürekli bir dizi sekme açan ve hepsiyle başa çıkmaya çalışırken başınızı ağrıtan sekme yığınıyla karşılaşan insanlardan biriyseniz, Google Chrome yakında bu konuda size yardımcı olabilir.

X'te sızıntılarıyla ünlü Leopeva64 tarafından tespit edilen Chrome için gelen bir özellik ile yapay zekâ bu sorundan kurtulmanızı sağlayacak.

Google Chrome'da hâlihazırda test aşamasında olan yeni 'Sekmeleri Düzenle' özelliği Google'ın yapay zekâ desteğini aldığı özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Chrome's "Organize tabs" dialog now displays a loading animation similar to what you see in Google's AI-powered search results or in the Side panel (in case anyone still doubted that this feature will use AI 😅):https://t.co/m8Sacjgz33

.https://t.co/KkCpiEscq1 pic.twitter.com/ETFRQIoEho