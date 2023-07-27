Google, ‘Cihazımı Bul’ Özelliğini Ertelediğini Duyurdu!

Geçtiğimiz aylarda Google ve Apple' ın ortak bir çalışma yapacaklarını öğrenmiştik. İki büyük şirketin yaptığı ortak açıklamada, Apple AirTags gibi Bluetooth konum izleme cihazlarının yanlış kullanımını önlemek ve insanların kötü niyetli kişiler tarafından takip edilmesini engellemek için istenmeyen izleyici uyarısı özelliği üzerine çalışacakları duyurulmuştu.

Ancak Google yaptığı yeni açıklamada, Apple' ın iOS için korumaları uygulayana kadar Cihazımı Bul özelliğini aktifleştirmeyeceğini duyurdu.

Google' dan Erik Kay' in konu hakkındaki açıklaması şu şekilde oldu: "Kullanıcı güvenliği ve istenmeyen konum takibinin önlenmesi Android için en önemli önceliktir. Şu anda, Apple iOS için korumalar uygulayana kadar Cihazımı Bul ağının kullanıma sunulmasını durdurma kararı aldık."

Nedir Bu 'Cihazımı Bul' Ağı?

Cihazımı Bul ağı, çevrim dışı olan veya konum özelliği olmayan cihazları bulabilen bir özelliktir. Dünyada 1 milyardan fazla Android cihazının, kayıp cihazların yerini tespit etmek için yakındaki cihazları periyodik olarak kontrol etmesini sağlar.

Google, I/O 2023 açılış konuşmasında bu özellik ile ilgili bilgiler vermişti. Kaybolmuş telefonlar, Bluetooth uyumlu aksesuarlar ve diğer aletlerin bulunmasına yardımcı olmak için ortaya çıkmış bir özellik olduğunu söylemişti. Hatta bu özelliğin Apple' ın Find My ağına benzemesinin de benzer amaçlar doğrultusunda ortaya çıkmasından kaynaklandığı söylenmişti.

Google' ın planı Cihazımı Bul ağını yaz aylarında kullanıma sunmaktı. Ancak görünen o ki bu özelliğin çıkış tarihi Apple' ın alacağı karara bağlandı.

Sizce Google' ın aldığı bu karar nelere sebep olacak? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.