Google'ın Sevilen Yapay Zeka Özelliği Nothing Phone'lara Geldi!

Bundan sadece birkaç yıl önce Oppo'nun CEO'su tarafından Çin'de kurulan Nothing Phone markası, özellikle sıra dışı tasarıma sahip akıllı telefon ve aksesuarlarıyla teknoloji sektöründe kendine yer bulmayı başardı. Bununla birlikte markanın telefon modelleri, son zamanlarda tasarımı dışında bazı önemli özellikleriyle de konuşulmaya başlandı.

Son olarak, Google'ın kullanışlı olması sayesinde pek çok kişi tarafından beğeni toplayan Circle to Search özelliği de kısa bir süre önce yeni Nothing Phone modellerind kullanıma sunuldu.

Circle to Search, Samsung ve Xiaomi'nin Ardından Nothing Phone'lara da Geldi

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Nothing, Android 15'in çıkışıyla birlikte geçtiğimiz haftadan itibaren yeni arayüzü Nothing OS 3.0'ı kademeli olarak sevilen cihazlarına getirmeye başladı. Şirketin kullanışlı yapay zeka özellikleriyle birlikte kullanıma sunduğu yeni arayüz, Google'ın Circle to Search aracını da Nothing telefonlarına getirdi.

Nothing, bu gelişmeyle beraber Circle to Search özelliğini Samsung ve Xiaomi'nin ardından telefonlarında kullanıma sunan üçüncü marka oldu. Bilmeyenler için bu özellik, akıllı telefonunuzda görüntülenen herhangi bir şeyi çember içerisine alıp kolayca Google'da arama yapmanızı ve ilgili sonuçları bulmanızı sağlıyor.

Söz konusu araç, Nothing OS 3.0'ın yayınlandığı Nothing Phone (2), Phone (2a) ve Phone (2a) Plus modellerinde kullanılabilir durumda. Dileyenler kişiler, cihazını güncelledikten sonra "Ayarlar > Özel özellikler > Hareketler > Gezinme modu > Circle to Search" adımlarını takip ederek yeni özelliği aktive edebilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...