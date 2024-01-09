Google Destekli Otomobillere Google Chrome Geliyor!

Google, CES'e yabancı değil ve her yıl olduğu gibi bu yıl da şirket etkinliğe bir dizi duyurusuyla giriş yaptı.

Google'ın etkinlikte gerçekleştirdiği duyurulardan en önemlisi Chrome tarayıcısının artık Google destekli otomobillere geliyor olması. Google, bunun ilk olarak bir beta programının parçası olarak Volvo ve Polestar otomobillerine geleceğini ve bu yıl içinde daha fazla otomobil için destek sağlanacağını söylüyor.

Bu, Google destekli bir otomobilde ilk kez gördüğümüz bir web tarayıcısı değil. Chromium destekli Vivaldi tarayıcısı Eylül 2023'te Google destekli otomobillerde piyasaya sürülmüştü.

Buna rağmen dünyada en çok kullanılan tarayıcının Google Chrome olduğu göz önünde bulundurulduğunda otomobillerinde alışık oldukları tarayıcıyı kullanmak isteyen kullanıcılar olması oldukça normal ve şirket de bu çağrıyı dinlemiş gibi görünüyor.

Gerçek Zamanlı Şarj Durumu Haritalar ile Entegre Olacak

Google gelecek olan tek uygulamanın Chrome olmadığını da belirtti. The Weather Channel, PBS Kids ve Crunchyroll da bahsi geçen otomobillere gelecek.

Android Auto'lu elektrikli otomobiller artık gerçek zamanlı pil bilgilerini Google Haritalar ile paylaşabilecek. Bu entegrasyon, Haritalar'ın varış noktanıza vardığınızda tahmini pil seviyenizi vermesine, şarj durakları önermesine ve tahmini pil seviyeniz için şarj süresi tahminleri sağlamasına olanak tanıyacak.

Google ayrıca yolculuk paylaşımını da kolaylaştırıyor. Artık yolculuğunuzu Android akıllı telefonunuzdan veya iPhone'unuzdan Google destekli olan bir otomobille paylaşabileceksiniz.

Peki siz Google'ın duyurduğu yeni gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.