Google Yakında Doktor Yazısını Tercüme Edebilecek

Google Lens için gelecek olan yeni bir özellik, doktorların gerek notlara gerekse reçetelere yazmış olduğu yazıları anlayabilmek için özel olarak geliştiriliyor. Ne yazdığını anlayamadığımız doktor yazıları artık Google Lens sayesinde tercüme edilebilecek.

Google, doktorlar tarafından yazılan notlara ve reçetelere odaklanarak, okunması zor el yazısını deşifre edebilen bir yapay zekâ modeli geliştiriyor.

Şirket Pazartesi günü Hindistan'daki yıllık konferansında, Google Lens'te kötü bir şekilde yazılmış tıbbi notları tercüme edebilecek bir araç oluşturmak için eczacılarla birlikte çalıştığını duyurdu.

Doktor Yazıları Google Lens ile Tercüme Edilebilecek

Google, etkinlik sırasında bu özelliği tanıttı ve doktorların el yazısının bulunduğu reçetelerdeki ilaçları özel olarak tespit etme yeteneğini gösterdi. Yeni metin deşifre etme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz bir ayrıntı yok, yalnızca Google'ın da söylediği üzere "bu sistemin gerçek dünyaya hazır olması için yapılması gereken çok iş var".

Google Lens, nesneleri (ürünler, bitkiler veya hayvan türleri gibi) algılamak ve dilleri çevirmek için kullanılabilen, yapay zekâ destekli çok amaçlı bir nesne tanıma aracıdır. Google Lens uygulaması, el yazısı notları dijital olarak metne dönüştürmek için zaten kullanılabilir ancak testlerde bu özellik söz konusu el yazısının ne kadar okunaklı olduğuna bağlıydı.