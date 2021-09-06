Google Drive Çevrim Dışı Kullanma Desteği Herkese Sunuluyor

Google Drive çevrim dışı kullanma desteği alıyor. Peki, popüler bulut depolama hizmeti çevrim dışı olarak nasıl kullanılır? İki yıldır beta sürecinde olan söz konusu özelliğe ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, bulut depolama hizmeti Drive'a yeni özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Şirket, 2019 yılında Drive'ın çevrim dışı kullanabilmesine olanak sağlayan bir özelliği test etmeye başlamıştı.

İki yıldır beta sürecinde olan çevrim dışı kullanma desteği tüm kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Kullanıcılar, yeni özellik sayesinde bulut depolama hizmetinde yer alan dosyalarına internet bağlantısı olmadığında bile erişebilecek. Dosyalara çevrim dışı olarak erişilebilmesi için kullanıcıların bazı işlemleri gerçekleştirmesi gerekiyor.

Gogole Drive Çevrim Dışı Kullanma Nasıl Yapılır?

İlk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Google Drive web sitesini ziyaret edin ve hesabınıza giriş yapın.

Çevrim dışı olarak erişmek istediğiniz dosyaya sağ tıklayın ve "Çevrim dışı kullanılabilir" seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor.

İnternet bağlantısı olmadığı zamanlarda söz konusu dosyalara sağ tıklayıp birlikte aç butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra dosyayı açmak için gerekli olan programı seçerek dosyalara göz atabilirsiniz.

Yeni özellik şu anda bazı kullanıcılarda görünmeyebilir. ABD merkezli teknoloji devi Google, çevrim dışı kullanma özelliğini kademeli olarak kullanıma sunuyor olabilir. Bu sebepten ötürü yeni özelliğe erişemeyen kullanıcılar çok yakında söz konusu özelliğe sahip olacaktır.

Çevrim dışı kullanma özelliği PDF, fotoğraf, Word belgeleri gibi birçok dosya türünü destekliyor. Bulut depolama hizmetinde yer alan dosyaların internet olmadığı zamanlarda bile erişilebilecek olması kullanıcı deneyimini büyük ölçüde iyileştirecek.

Yeni Google Drive Masaüstü Uygulaması Çıktı

Bu yılın başlarında duyurulan Google Drive masaüstü uygulaması geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulmuştu. Google tarafından yayımlanan blog yazısında şu ifadelere yer verilmişti: