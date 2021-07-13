Beklenen Google Drive Masaüstü Uygulaması Kullanıma Sunuldu

Bu yılın başlarında duyurulan Google Drive masaüstü uygulaması çıktı. Google'ın "Yedekle ve Senkronize Et" için verdiği desteğin ne zaman tam olarak sonlanacağı da açıklığa kavuştu. Şirket şimdi bütün kullanıcıları yeni masaüstü uygulamasını kullanmaya yönlendiriyor.

Yeni Google Drive Masaüstü Uygulaması Ne Sunuyor?

Şirket, geçtiğimiz gün yayımlamış olduğu yeni bir blog yazısında içerisinde bulunduğumuz yılın başlarında mevcut iki Drive senkronizasyon aracının birleştirilerek tek bir araç haline getirileceğini duyurduğunu ve bunun artık gerçekleştiğini açıkladı.

Blog yazısında şu ifadelere yer verildi:

"Bu yılın başlarında mevcut iki Google Drive senkronizasyon aracımızı (Yedekle ve Senkronize Et ile Drive) "Masaüstü için Drive" adlı tek bir senkronizasyon aracında birleştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğümüzü duyurmuştuk. Bunu yaparak hem Yedekleme ve Senkronizasyon Et hem de Drive'ın en iyi ve en çok kullanılan özelliklerinin bulunduğu güçlü ve birleştirilmiş bir senkronizasyon aracı geliştirdik."

Google, duyuruda ayrıca "Yedekle ve Senkronize Et" ile Drive'ın dosya senkronizasyon özelliklerinin birleştirildiği yeni araca geçişin nasıl olacağı hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi. Şirketin programına göre yeni masaüstü uygulamasına geçişin şu şekilde yapılması bekleniyor:

19 Temmuz 2021'den itibaren Yedekle ve Senkronize Et kullanıcılarının Drive'ın masaüstü uygulamasına geçiş yapmasına yardımcı olmak için onlara küçük bir rehber gösterilmeye başlanacak.

18 Ağustos 2021'den itibaren Yedekle ve Senkronize Et kullanan tüm kullanıcılar, yeni masaüstü uygulamasına geçiş yapmalarını isteyen bildirimler almaya başlayacak.

1 Ekim 2021'den itibaren Yedekle ve Senkronize Et kullanıcısı olan herkes artık oturum açamayacak. Google'ın senkronizasyon aracından yararlanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren yeni masaüstü uygulamasına geçiş yapması gerekecek.

Şirket, yeni masaüstü uygulamasının asıl amacının kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak olduğunu söyledi. Önceki senkronizasyon araçları, birbirinden farklı özellikler sunan ve dosyaları farklı konumlara kaydeden iki araç haline gelmişti. Bu yeni uygulama karışıklığı ortadan kaldırarak her iki aracın da en önemli özelliklerini bir araya getiriyor. Yeni uygulama ayrıca internet bağlantısı olmadığında da uygulamanın tüm kullanıcılarına hizmet vermeye devam ediyor.

Windows ya da MacOS işletim sistemlerinden hangisini kullanıyor olursanız olun, yeni masaüstü uygulamasını uygulamanın sayfasından indirebilirsiniz.