Google Drive'a Veda! Google Files Yeni PDF Görüntüleyicisine Geçiş Yapıyor

Google, Files by Google uygulaması için yeni bir PDF görüntüleyici yayınlıyor. Bu yenilik, uygulamanın Play Store listelemesinde yer alan güncellemeye göre Google Drive entegrasyonunu geride bırakıyor ve PDF’leri daha kolay paylaşıp yıldızlamanıza olanak tanıyor.

Eğer eski arayüzden memnunsanız, PDF’lerinizi hala Google Drive uygulamasında açabilme imkanınız da var. Google, değişikliği şu sözlerle ifade etti:

Önümüzdeki haftalarda PDF dosyalarıyla deneyiminizi iyileştirecek güncellemeler getiriyoruz. PDF’leri Files uygulamasında açtığınızda yazdırma, içerik bulma veya üzerine not alma araçlarına erişim sağlayabilirsiniz.

Google Files uygulaması, 1.5687 sürümünde bir sunucu tarafı düzenlemesi ile kullanıcılara sunulmaya başlandı. Android Central, bu yeni PDF görüntüleyiciyi cihazlarında doğruladı ancak bu değişikliğin etkili olması için bir cihazın Android 15 güncellemesini alınca etkinleştiğini fark etti.

Eski PDF Görüntüleyici vs. Yenisi Arasındaki Farklar

Yeni PDF görüntüleyici, önceki sürümden farklı olarak tüm temel işlemleri daha kolay erişilebilir hale getiriyor. Eskiden bazı menü tuşları sadece belgelerin liste görünümünde bulunabilirken, yeni arayüz sayesinde bu işlemleri PDF açık durumdayken de görünür hale geliyor.

Eski PDF görüntüleyicide bulunan “Bul” ve “Drive’a Kaydet” simgeleri yerine, yeni görüntüleyicide “Yıldızla” ve “Paylaş” tuşları öne çıkarılmış durumda. Ayrıca taşıma, kopyalama, güvenli klasöre taşıma ve dosya bilgilerini görüntüleme gibi daha fazla seçeneğe, üç nokta simgesiyle erişebilirsiniz.

Google Files’daki PDF görüntüleyicinin işaretleme butonu da (floating action button) yeniden tasarlandı. Bazı dosyalar, bu butonun üzerinde yer alan Google Lens simgesine sahip olacak. Bu simgeye tıklandığında arama veya hızlı tarama yapılabilecek.