2023 Yılında Google'da En Çok Aranan 10 Oyun Belli Oldu!

Google, 2023 yılını geride bırakmamızla birlikte yılın en popüler aramalarının listelerini yayınladı. Bununla birlikte en çok aranan 10 oyun da belli oldu.

Listenin başında Harry Potter serisinin açık dünya spin-off'u olan Hogwarts Legacy yer alıyor.

Oyun, 10 Şubat'ta piyasaya sürülmesinin ardından 2023'ün ilk yarısında açık ara Avrupa'nın en çok satan oyunu oldu ve Mayıs ayında son nesil versiyonları ve Kasım ayında Switch versiyonu piyasaya sürülerek yıl boyunca adından söz ettirmeyi başardı.

2023 aynı zamanda, muhtemelen Ocak ayında başlayan HBO TV uyarlamasının başarısı nedeniyle The Last of Us'ın popülaritesinde de sıçramaya tanık oldu. Böylelikle The Last of Us, 2023'ün Google'da en çok aranan ikinci oyunu ve en çok aranan TV dizisi oldu.

2023'te Google'da En Çok Aranan 10 Oyun

Hogwarts Legacy The Last of Us Connections Battlegrounds Mobile India Starfield Baldur’s Gate 3 スイカ ゲーム (Suika Game) Diablo IV Atomic Heart Sons of the Forest

Geçen yıl Google'da en çok aranan oyun Wordle'dı ve bu oyun aynı zamanda Google'ın tüm arama terimlerinde ilk 10'unun küresel çapta bir numarasıydı.

Peki siz bu yılki oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.