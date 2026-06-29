Nothing'den Oyunları Akıcı Bir Şekilde Oynayabileceğiniz Akıllı Telefon Geliyor!

Çok yakında piyasaya sürülecek Nothing Phone 4b ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Daha önce tasarımı ve çıkış tarihi açıklanan akıllı telefonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

Nothing Phone 4b Hangi İşlemciden Güç Alacak?

Nothing kısa süre önce paylaştığı gönderiyle Phone 4b'nin Qualcomm Snapdragon bir işlemciden güç alacağını doğruladı. Maalesef marka şu an için telefonda kullanılacak yonga setinin tam modelini açıklamadı. Ancak cihazın geçtiğimiz günlerde Geekbench testlerine girdiğini biliyoruz. Yani ürün bir son dakika değişikliği olmazsa Snapdragon 6 Gen 4'le karşımıza çıkacak.

Bu donanım 4 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. Yani 5 nm tabanlı veya daha eski donanımlardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalışıyor. Ek olarak halihazırda Realme 14 gibi telefonlarda kullanıldığını belirtelim. Oyunlarda da gayet başarılı. Zira yapılan testlere göre PUBG Mobile'ı 71 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i 116 FPS ve Call of Duty Mobile'ı ise 87 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani bu mobil oyunları akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Nothing Phone 4b'nin Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

Snapdragon 6 Gen 4 RAM: 8 GB

8 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Nothing OS 4.1

Nothing Phone 4b Ne Zaman Tanıtılacak?

Nothing Phone 4b, 7 Temmuz'da düzenlenecek bir etkinlikte kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu lansmanla beraber akıllı telefonun özelliklerini, tasarımını, fiyatını ve nerelerde satışa çıkacağını öğrenebileceğiz.

Nothing Phone 4b Türkiye'de Satılacak mı?

Ülkemizde halihazırda markanın CMF Phone 1, Nothing Phone 3a, Nothing Phone 1, Nothing Phone 3a Pro ve Nothing Phone 4a gibi çok sayıda telefonu satıldığından Nothing Phone 4b için de bir ihtimal söz konusu. Yani model tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de de satışa çıkabilir.

Nothing Phone 4b Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nothing Phone 4b'nin fiyatına dair bir açıklama yapılmasa da bazı kaynaklara göre telefon Nothing Phone 4a'nın Hindistan fiyatından 3.000 ila 5.000 rupi daha ucuz olacak. Cihaz 31.999 rupi (15.770 TL) başlangıç fiyat etiketiyle piyasaya sürüldüğünden Nothing Phone 4b'nin de tahmini olarak 26.999 rupi (13.306 TL) ila 28.999 rupi (14.292 TL) arasında bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz.

Nothing Phone 4b'nin Türkiye fiyatı 27.210 TL ila 29.230 TL arasında olabilir.

Editörün Yorumu

Nothing Phone 4b'nin Qualcomm işlemciden güç alacağı bilgisi beni çok fazla şaşırtmadı. Zaten akıllı telefonun geçmiş Geekbench sonuçları Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4'ten güç alacağını dolaylı yoldan da olsa doğruluyordu. Kısacası bizleri orta segment bir akıllı telefon bekliyor diyebilirim.