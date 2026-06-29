Samsung'dan Milyonlarca Kullanıcıyı Üzecek Karar! Bu Modeller Android 17 Almayacak

Samsung, Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesi için yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Birkaç ay sonra tüm kullanıcılar için yayınlanması beklenen yeni yazılım için geri sayım sürerken şirket, güncellemeyi en yeni modellerinden bazılarında test ediyor. Bu doğrultuda One UI 9 güncellemesini alacak Samsung modelleri büyük ölçüde netleşmiş durumda.

Ancak ne yazık ki bu güncellemeyi alamayacak Galaxy cihazlar da bulunuyor. Peki bunlar hangileri? İşte Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini alamayacak Samsung modelleri...

Android 17 Tabanlı One UI 9 Güncellemesini Alamayacak Samsung Modelleri Hangileri?

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy A73 5G

Samsung Galaxy A53 5G

Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A14 (4G/5G)

Samsung Galaxy A06 4G

Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M14

Samsung Galaxy M05

Samsung Galaxy F53 5G

Samsung Galaxy F33 5G

Samsung Galaxy F14

Samsung Galaxy F05

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Samsung'un mevcut yazılım güncelleme politikasına göre One UI 9 güncellemesini alamayacak modellere baktığımızda üst segmentte Galaxy S22 serisi, Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Flip 4 katlanabilir telefonları ile Galaxy Tab S8 tablet serisini görüyoruz.

Giriş ve orta segmentte ise Galaxy A73 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A14 ve Galaxy M14 dahil olmak üzere hâlâ oldukça popüler olan birçok model listede yer alıyor. Buna göre bu telefonların tamamı mevcut yazılımlarında kalacak ve Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini almayacak.

Bu Modeller Neden Android 17 Güncellemesini Alamıyor?

Samsung’un söz konusu modellere Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini sunmayacak olmasının nedeni tahmin edebileceğiniz üzere cihazlara sonsuza kadar destek vermemesi. Telefonların yazılım güncelleme desteği tanıtıldıkları dönemde belirleniyor ve bu destek belirli bir süreyle sınırlı oluyor. Yani süresiz değil.

Samsung One UI 9.0 Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung, One UI 9 güncellemesinin kararlı sürümünü henüz yayınlamadı. Güncellemenin şirketin temmuz ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacak yeni katlanabilir telefonlar olan Samsung Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra ve Z Flip 8 ile birlikte yayınlanması bekleniyor. Bu modeller doğrudan kutudan One UI 9 ile çıkacak.

Yazılım güncellemesinin ağustos ayının sonuna kadar amiral gemisi modellere, aralık ayına kadar ise giriş ve orta segment cihazlar da dahil olmak üzere birçok cihaza sunulması bekleniyor. Elbette tüm bu süreç kademeli olarak ilerleyecek.

Editörün Yorumu

Samsung, özellikle son birkaç yılda yazılım desteği konusunda önemli bir ilerleme kaydetti. Ancak bu iyileştirmeler eski modelleri kapsamıyor. Bu nedenle Galaxy S22 serisi de dahil olmak üzere hâlâ güçlü donanıma sahip bazı modellerin Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini alamayacak olması kötü bir haber.