Google, Popüler Uygulamasının Adını Değiştirdi! İşte Yeni Hali

Google, geçtiğimiz hafta The Android Show etkinliğinde duyurduğu Find My Device uygulaması için önemli bir değişikliği devreye aldı. Bu değişiklikle birlikte uygulamanın adı artık “Find Hub” oldu. İşte ayrıntılar!

Google, "Find My Device" Uygulamasının Adını "Find Hub" İle Güncelledi

Google’ın isim değişikliğine gitmesinin temel nedeni, uygulamanın artık yalnızca kullanıcıların mobil cihazlarını değil, aynı zamanda kişilerin konumunu da gösterebilecek şekilde kapsamını genişletmiş olması.

Kişilerin konumunu gösteren özellik daha önce beta güncellemesi ile test ediliyordu. Artık herkes tarafından kullanılabiliyor.

Google, Find Hub uygulamasını sadece yeniden adlandırmakla kalmayacak. Önümüzdeki dönemde çok daha gelişmiş özellikler ekleyecek. Şirketin açıkladığı yol haritasına göre yakında uydu bağlantısı ve ultra geniş bant (UWB) desteği de eklenecek. Bu sayede kullanıcılar kayıp cihazlarının ve kişilerin konumunu çok daha hassas ve güvenilir bir şekilde takip edebilecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.