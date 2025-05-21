Google Açıkladı! Bu Özellik Sayesinde "İngilizce Bilmiyorum" Devri Sona Eriyor!

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından insanlar anında bağlantı kurabiliyor. Fakat farklı dilleri konuşan milyonlarca insan için iletişim hala büyük bir engeldi. Çeviri uygulamaları yazılı metinlerde işimizi kolaylaştırdı ama gerçek zamanlı konuşmalarda eksik kalıyordu.

Teknoloji devi Google, Meet uygulamasına getirdiği son güncellemeyle bu ezberi bozdu. Artık dil farklılıkları, canlı görüşmelerde sorun olmaktan çıkıyor. İşte ayrıntılar!

Google Meet’e Gerçek Zamanlı Sesli Çeviri Özelliği Geldi

Google, bugün düzenlediği I/O 2025 etkinliğinde özellikle yapay zeka alanında dikkat çeken birçok yeniliği tanıttı. Etkinliğin öne çıkan duyurularından biri ise Google Meet’e gelen canlı çeviri özelliği oldu.

Bu yenilikle birlikte Google Meet kullanıcıları farklı diller konuşsalar bile aynı toplantıda kolayca anlaşabilecek. Artık dil farkı, gerçek zamanlı çeviriyle görüşmelere engel olmayacak.

Google DeepMind ekibinin geliştirdiği büyük dil tabanlı ses modeli sayesinde kullanılabilen bu özellik, canlı çeviri sırasında konuşan kişinin sadece söylediklerini değil, ses tonu ve duygularını da olduğu gibi yansıtıyor. Böylelikle konuşmanın doğallığı kaybolmuyor.

Bu yeni Google Meet özelliği, özellikle uluslararası ekiplerle çalışan şirketler için büyük kolaylık sağlayacak. Ayrıca farklı ülkelerle iş birliği yapmak isteyen kişiler ve işletmeler de bu teknolojiden ciddi anlamda faydalanabilecek.

Şu anlık sadece İngilizce ve İspanyolca konuşmalar anlık çevrilebilecek. Önümüzdeki haftalarda bu diller arasına Almanca ve Portekizce de eklenecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeniliği nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.