Instagram'ın Ardından: Google'ın Efsane Uygulaması TV'ye Geliyor!

Instagram'ın TV uygulaması geliştirdiğinizi sizlere duyurmuştuk. 2026'ya sayılı günler kala benzer bir hamle Google Fotoğraflar için geldi. Önümüzdeki yıl Samsung TV'ler Google Fotoğraflar uygulamasına kavuşacak. Bu sayede insanlar yedekledikleri fotoğraf ve videoları dev ekranda görüntüleyebilecek.

Google Fotoğraflar, 2026 Yılında Samsung TV'lere Geliyor!

Samsung, bu entegrasyonun kullanıcıların telefonlarında çektikleri fotoğrafları Samsung TV’lere zahmetsizce aktarmasını sağlayacağını ve böylece içeriklerin daha büyük, sinematik bir formatta görüntülenebileceğini belirtiyor. Şirket ayrıca Google Fotoğraflar’ın TV deneyimine derinlemesine entegre edilmesini hedefliyor.

Şu anda, Google’ın kendi Google TV platformunda bile Google Fotoğraflar için bir uygulama bulunmuyor. Samsung, ilk aşamada Mart 2026’da Tizen işletim sistemli TV’lerine, altı ay boyunca yalnızca Samsung TV’lere özel olacak şekilde, seçilmiş fotoğraf ve video koleksiyonlarını sergileyen “Anılar” özelliğini getirmeyi planlıyor.

Bu lansmanın ardından, 2026’nın ikinci yarısında Google Fotoğraflar’ın arama işlevleri ve üretken yapay zekâ destekli görüntü özellikleri devreye alınacak.

“Yapay Zekâ ile Oluştur” özelliği; Nano Banana tabanlı temalı şablonların yanı sıra, Remix ve Fotoğraftan Videoya araçları dâhil olmak üzere çeşitli yapay zekâ destekli oluşturma ve düzenleme imkânları sunacak.

“Kişiselleştirilmiş Sonuçlar” ise kullanıcıların “okyanus”, “doğa yürüyüşü” veya “Paris” gibi temalar üzerinden görüntülerini slayt gösterisi şeklinde izlemelerine olanak tanıyacak. Samsung, entegrasyonun kurulumunun oldukça basit olacağını ve kullanıcıların TV’lerinde Google hesaplarıyla oturum açmalarının, Google Fotoğraflar’a kaydedilen görüntülerin otomatik olarak gösterilmesi için yeterli olacağını öngörüyor.

Samsung bu özellikleri ilk sunan marka olmayı hedeflese de, “Anılar” özelliğine yönelik ayrıcalık süresi sona erdikten sonra diğer TV üreticilerinin de benzer entegrasyonları hayata geçirmesi bekleniyor.