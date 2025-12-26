Google Chrome Kullanıcılarını Çıldırtan Sorun Tarih Oluyor!

Google Chrome’da bir web sitesini açtığınızda çoğu zaman sizi ilk karşılayan şey çerez izin ekranı oluyor. Kabul etseniz de reddetseniz de bu pencereler hem zaman kaybettiriyor hem de kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor. Üstelik bazen yanlışlıkla kabul edildiği de oluyor.

İnternet kullanıcılarının uzun süredir şikâyet ettiği bu karmaşaya çözüm bulmak isteyen Google, nihayet harekete geçti. Öyle ki şirket, tarayıcı üzerinden gizlilik tercihlerini daha kolay ve otomatik hale getirecek yeni bir sistem üzerinde çalışmaya başladı. İşte detaylar...

Chrome, Global Privacy Control Desteğine Hazırlanıyor

Google ve Chromium ekibi, Chrome tarayıcısına Global Privacy Control (GPC) desteği eklemek için çalışmalara başladığını açıkladı. Bilmeyenler için GPC, bir web sitesine girildiği anda tarayıcının kullanıcıdan manuel şekilde onay istemeden gizlilik tercihini otomatik olarak siteye iletmesini sağlayan bir sistem.

Google Chrome'a eklenecek bu sistem sayesinde kullanıcılar, her web sitesinde karşılarına çıkan çerez onay pencereleriyle tek tek uğraşmak zorunda kalmayacak. Belirlenen tercih arka planda otomatik olarak bildirilmiş olacak.

Teknoloji devinin yıllardır süren kullanıcı şikayetleri için anca adım atmasının sebebiyse aslında yasal zorunluluklar. Öyle ki ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yürürlükte olan mevcut gizlilik yasaları, eyaletten erişilebilen web tarayıcılarının Global Privacy Control desteği sağlamasını zorunlu kılıyor.

Bu yükümlülük için 2027 yılı son tarih olarak ifade ediliyor. Google ise süreci erkenden başlattı. Şirketin amacı yasal gerekliliklere son anda uyum sağlamak yerine hazırlıklarını şimdiden tamamlamak. Chrome, Firefox, Brave ve DuckDuckGo gibi rakiplerine kıyasla gizlilik konusunda daha fazla eleştiri alıyordu. Neyse ki firma, rakipleriyle aynı seviyeye yaklaşacak gibi görünüyor.

Global Privacy Control özelliğinin Google Chrome'a tam olarak ne zaman ekleneceği ise henüz netlik kazanmış değil. Fakat en geç 2027 yılına kadar kullanıma sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.