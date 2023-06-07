Google Workspace ve Cloud, Geçiş Anahtarları İçin Destek Alıyor

Bir ay önce tüketici Google hesaplarına geçiş anahtarı desteği sunan Google, bugün Google Workspace ve Cloud hesapları için geçiş anahtarlarının açık beta sürümünü kullanıma sunarak bunu işletme kullanıclarını da kapsayacak şekilde genişletiyor.

Hemen hemen her büyük teknoloji şirketi gibi, Google da yıllardır şifrelere karşı savaş veriyor. Parolaların vaadi, parolalardan ve çok faktörlü kimlik doğrulamadan daha güvenli olmalıdır. Kullanıcılar, bir uygulamadan veya SMS'den gelen bir kimlik doğrulama kodu kullanmak yerine, halihazırda kullandıkları aynı oturum açma bilgileriyle web sitelerinde ve uygulamalarda oturum açmak için telefonlarını, masaüstü bilgisayarlarını veya dizüstü bilgisayarlarını kullanabilirler. Geçiş anahtarları, fiziksel güvenlik anahtarları gibi, kimlik avına karşı dirençli olma avantajına da sahiptir.

Google, Google Workspace ve Cloud Hesapları İçin Açık Beta Sürümünü Kullanıma Sundu

Google'ın kendi araştırması, geçiş anahtarlarını kullanmanın şifrelere göre iki kat daha hızlı ve dört kat daha az hataya açık olduğunu göstermiştir Google Workspace ürün müdürü Jeroen Kemperman ve Workspace mühendislik müdürü Shruti Kulkarni yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz on yılda Google, Google AI tarafından desteklenen otomatik savunmalarımız da dahil olmak üzere kimlik avı ve şifreyle ilgili tehditlere karşı mücadelede ön saflarda yer aldı." FIDO Alliance altında fiziksel güvenlik anahtarlarının geliştirilmesini ve standartlaştırılmasını savunduk. Genel olarak parolalara göre daha basit ve daha güvenli bir alternatif olan geçiş anahtarları, dünya çapında milyarlarca kişiye kimlik avına dayanıklı teknolojiyi ulaştırmak için yapılan bu çalışmanın doruk noktasını temsil ediyor.” dedi.

Bu Workspace kullanıma sunmalarında olduğu gibi, Google bu yeni özelliği yavaş yavaş kullanıma sunuyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca yöneticiler, kullanıcıları için geçiş anahtarlarını etkinleştirme ve oturum açma sırasında parolaları atlama becerisine sahip olacak.