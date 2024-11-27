Google, Geliştirici Programı için Premium Üyelik Duyurdu

Google, geliştiricilerin projelerini hızlandırmak ve becerilerini geliştirmek için Google Developer Program Premium Üyeliğini duyurdu. Bu yeni üyelik, geliştiricilere öğrenme, geliştirme ve uygulama süreçlerinde kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor. Google, bu programla standart ücretsiz hizmetlerini genişleterek daha fazla avantaj sunuyor.

Google Geliştirici Programı Premium Özellikleri

Premium üyelikle gelen başlıca ayrıcalıklar arasında şunlar yer alıyor:

500 dolarlık Google Cloud kredisi : Geliştiricilerin projelerini başlatmaları ve Google Cloud’un sunduğu kaynakları denemeleri için ideal.

: Geliştiricilerin projelerini başlatmaları ve Google Cloud’un sunduğu kaynakları denemeleri için ideal. Google Cloud sertifikası için ücretsiz sınav hakkı : Bu sertifikalar, geliştiricilerin yetkinliklerini doğrulamalarına ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı oluyor.

: Bu sertifikalar, geliştiricilerin yetkinliklerini doğrulamalarına ve kariyerlerini ilerletmelerine yardımcı oluyor. Cloud Skills Boost’a sınırsız erişim : 700’den fazla uygulamalı laboratuvar, beceri rozetleri ve kurslardan oluşan devasa bir eğitim kütüphanesi.

: 700’den fazla uygulamalı laboratuvar, beceri rozetleri ve kurslardan oluşan devasa bir eğitim kütüphanesi. Google Cloud uzmanlarıyla bire bir danışmanlık : Projelerde karşılaşılan teknik zorluklar için özelleştirilmiş rehberlik.

: Projelerde karşılaşılan teknik zorluklar için özelleştirilmiş rehberlik. Ekstra 500 dolarlık kredi: Her yıl bir sertifika kazanan üyeler için ek Cloud kredisi.

Google ayrıca geliştiriciler için özel bir "Avantajlar Paneli" oluşturdu. Bu panel üzerinden tüm ayrıcalıklara tek bir yerden erişilebilir ve bunlar kolayca yönetilebilir hale getirildi.

Ücretsiz Özellikleri de Bulunuyor

Google Developer Program Premium Üyeliği, standart üyelikteki ücretsiz özellikleri de tamamlıyor. Örneğin, AI destekli geliştirici araçları, Project IDX çalışma alanları ve Android Studio’daki Gemini entegrasyonu hala tüm geliştiriciler için erişilebilir durumda.