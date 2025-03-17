Google'ın Yeni Yapay Zekası İnsanların Suç İşlemesine Yardımcı Oluyor

Gemini 2.0 Flash, Google'ın geliştiricilere sunduğu bir yapay zeka aracı olarak öne çıkıyor. Görselleri sıfırdan oluşturabilmenin yanı sıra, var olan görseller üzerinde de değişiklikler yapabiliyor. İşte tam da bu noktada, sosyal medya kullanıcıları oldukça tartışmalı bir özellik keşfetti: Yapay zeka, Getty Images ve diğer stok fotoğraf platformlarından alınan görsellerin filigranlarını silebiliyor. Yani alenen suç işlenmesine olanak sağlıyor.

Görsellerin izinsiz bir şekilde kullanılmasına zemin hazırlaması, daha şimdiden pek çok içerik üreticisinin dikkatini çekmiş durumda. Çünkü Gemini sadece filigranı yok etmiyor, aynı zamanda filigran yok olduktan sonra kalan absürt parçaları da kendi kendine doldurarak görseli tamamlıyor.

Sadece bir örnek:

New skill unlocked: Gemini 2 Flash model is really awesome at removing watermarks in images! pic.twitter.com/6QIk0FlfCv — Deedy (@deedydas) March 15, 2025

Diğer Yapay Zeka Araçları Böyle İstekleri Reddediyor

Benzer yapay zeka modelleri, örneğin OpenAI'ın GPT-4o'su veya Anthropic'in Claude 3.7 Sonnet'i, filigran kaldırmayı etik dışı ve yasa dışı bir işlem olarak değerlendirerek bu tür talepleri reddediyor. Ancak Gemini 2.0 Flash, şu an için herhangi bir kısıtlama olmaksızın bu işlemi gerçekleştirebiliyor.

Daha önce de benzer yapay zeka araçları bu konudaki "başarısıyla" dikkat çekmişti ancak Google'ın yapay zekasının bu konuda çok daha kudretli olduğu açıkça görülüyor. Google ise bu konuda herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Şirket, AI modelinin "deneysel" olduğunu ve üretim amaçlı kullanımdan kaçınılması gerektiğini savunuyor. Buna rağmen telif hakkı sahiplerinin endişelerini bitirmeye yetmiyor.

Yasal Sorunların Eli Kulağında

Filigran, görsellerin sahibini belirten ve telif hakkını koruyan bir işaretleme yöntemi. ABD telif hakkı konusunda oldukça hassas. Filigranları başka yollarla kaldırmak bir suç.

Google'ın kullanıcıları yasa dişi işlemler yapmaya zemin hazırlayan yapay zekayla karşılaması, ABD'den sert bir yaptırım gelmesine sebep olabilir. Sadece ABD de değil, yakın zamanda telif hakkı sahiplerinin ayaklanması da muhtemel. Google'ın bu konuda nasıl bir yol izleyeceği ise henüz bilinmiyor.