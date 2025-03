Google'ın Yeni Yapay Zekası İnsanların Suç İşlemesine Yardımcı Oluyor

Gemini 2.0 Flash, Google'ın geliştiricilere sunduğu bir yapay zeka aracı olarak öne çıkıyor. Görselleri sıfırdan oluşturabilmenin yanı sıra, var olan görseller üzerinde de değişiklikler yapabiliyor. İşte tam da bu noktada, sosyal medya kullanıcıları oldukça tartışmalı bir özellik keşfetti: Yapay zeka, Getty Images ve diğer stok fotoğraf platformlarından alınan görsellerin filigranlarını silebiliyor. Yani alenen suç işlenmesine olanak sağlıyor.

Görsellerin izinsiz bir şekilde kullanılmasına zemin hazırlaması, daha şimdiden pek çok içerik üreticisinin dikkatini çekmiş durumda. Çünkü Gemini sadece filigranı yok etmiyor, aynı zamanda filigran yok olduktan sonra kalan absürt parçaları da kendi kendine doldurarak görseli tamamlıyor.

Sadece bir örnek:

New skill unlocked: Gemini 2 Flash model is really awesome at removing watermarks in images! pic.twitter.com/6QIk0FlfCv